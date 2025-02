Önvédelem: belépés csak fideszeseknek, de lesznek színtiszta liberális falvak is?

Ezzel védenék például a balatoni településeket, ahol nem a helyiek és a helyi fiatalok tudnak telket vásárolni és építkezni, hanem a befektetők. Ez jó, tehát saját maguktól védenék meg magukat. Miután a komplett Balatont beépítették fideszes vállalkozók, a fideszes polgármesterek segítségével, gyakorta vissza nem térítendő állami pénzekből, most már maguk dönthetnék el az önkormányzatok, hogy kinek adnak építési engedélyt. Ez szintén röhej, ha volt kormány, amely fáradhatatlanul munkálkodott az önkormányzati hatáskörök megnyirbálásán, akkor az éppen a faluvédő Orbán-kormány volt.

A polgármester szerint a faluban még az ellenzéki is fideszes, így mindenki egyetért a tábla szövegével. Tehát éltek az önvédelmi jogukkal, ők egy fideszes falu és csak fideszesekkel szeretnének együtt élni. Én ezt tökéletesen támogatom. De akkor az önvédelem jogán én meg olyan településen szeretnék élni, ahol mindenki liberális vagy baloldali. De akkor itt már ne álljunk meg, szerintem egy társasháznak is legyen joga az önvédelemhez, én nem szeretném, hogy a szomszéd lakásban egy fideszes lakjon. A kormányzati indoklás szerint persze arról van szó, hogy a falvak gátat szabhassanak a beköltözésnek. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott:

a korábbi, „Üdvözöljük Jánd községben” helyére a már jól ismert „No Migration, No Gender, No War” felirat került.

Ha vicces kedvem lenne, akkor a következő módosítási szándékkal még egyet is tudnék érteni:

A jó öreg Donald Trump mondta azt a januári beiktatásán, hogy véget vetnek annak az eddigi kísérletnek, hogy a demokrata kormányzat igyekszik mesterségesen beleépíteni a faj és a gender kérdését a köz- és a magánélet minden egyes szegletébe. Ezt az irányt másolja az Orbán-kormány. Én most nem is ezt a gender kérdést akarnám itt taglalni. Szimplán az a probléma, hogy ilyen témákkal egy alkotmánynak nem dolga foglalkozni. Egy államnak állampolgárai vannak, akik emberek, és minden ember egyenlőnek születik, méltóságuk és jogaik egyenlőek. Egy állam szempontjából teljesen irreleváns, hogy az állampolgárai nők, férfiak vagy transzneműek.

Ilyen egypárti, kizárólag egyfajta világlátást tükröző alkotmánya ugyanis nem lehet egy magára valamit is adó, demokratikus többpártrendszernek. Az alkotmány ugyanis nem játék, hanem a legmagasabb szintű jogforrás, minden más jogszabály ebből vezethető le és erre vezethető vissza. Most éppen például valami trumpista őrületet írnak bele:

A jegyzet végére is lehetne hagyni a lényeget, de inkább már itt elárulom. Nekem csak egyetlen javaslatom van az alaptörvény módosítására, csak egyetlen ponton nyúlnék hozzá. Az egészet kidobnám a kukába, nemzeti hitvallással, preambullummal, alapvetésekkel együtt. Aki akarja, az persze megtarthatja emléknek, valamiféle perverz szuvenírnek a magyar történelem egyik újabb gyalázatos korszakából. Nekem van belőle egy saját példányom, abban a pillanatban, amikor megbukik valahogy a Fidesz, gondosan alágyújtok egy gyufával. Ezzel persze csak arra célzok, ha bukik valamikor a Fidesz, akkor teljes szakítás kell a NER-rel, első és szimbolikus lépésként pedig az orbáni alaptörvényt kell megsemmisíteni.

A kormány több ponton is az alaptörvény módosítására tesz javaslatot

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!