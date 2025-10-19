„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Hét végéhez közeledve ismét számot vetünk, mely témák mozgatták meg leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain posztolva a legtöbb hozzászólást kapták, és milyen véleményeket, milyen kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

A héten három alkalommal is érkeztek közvélemény-kutatási adatok. Hétfőn tette közzé a 21 Kutatóközpont az októberi felméréseinek eredményét, csütörtökön publikálta a Publicus a mérését és pénteken futott be az IDEA intézet kutatása is. A három intézet kutatói nem teljesen azonos eredményre jutottak, de a lényegben igen, nevezetesen, hogy a Tisza Párt magabiztosan vezet a jelenleg kormányzó Fidesz előtt. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal hallhattuk azt a megnyilatkozást kormánypárti szereplőktől, hogy a Fidesz biztos győzelme várható. Elég megemlíteni a Kötcsei pikniket, ahol Orbán Viktor magabiztosan nyilatkozott erről. Ám eközben a kommunikáció megváltozásában és a beszédtémák diktálásában inkább bizonytalanságot és kapkodást tapasztalhatunk a mindeddig megingathatatlannak bizonyuló Fidesz-gépezetben. Természetesen a végső igazság nem a közvélemény-kutatóknál, hanem a tavaszi választás eredményében lesz, olvasóink azonban hevesen reagálnak az ilyen-olyan információkra és a vélt, észlelt valóság közötti kapcsolatra, ellentmondásokra. 

Barnabás: „Majd az orosz hekkerek faragnak, ha egyáltalán lesz választás. Ha lesz... Akkor meg jön a bunda, mert senki nem akar a vádlottak padjára ülni!”

Ivett: „Libsi közvélemény-kutatás = igaz. Patrióta közvélemény-kutatás = nem igaz. Ugye milyen egyszerű?”

„Majd a szavazók eldöntik és pont!”

Pál: „Így próbálnak hatni az emberekre hétről hétre. Olyan pártban hogy lehet bízni, amelynek se a tagjait, se a programjukat nem ismeri senki?”

Balázsné válaszolt Pálnak: „Ha tudná a Tisza Párt tagjainak névsorát, még a dédmamáik bűneit is előszednék a fideszesek! Az emberek vállalkozásait is tönkretennék! [...] Igenis jól teszi, hogy titkolja a névsorát!”

Ilona: „Ha váltás lesz, nemcsak a népnek lesz rossz, hanem nektek is! Nem kicsit, nagyon! Mert nem lesz Magyarország, nem lesz Európa, helyette Európai Arab Köztársaság!” 

Olvasóink egy csoportja azt feszegette a hozzászólások között, hogy Magyar Péter és Orbán Viktor túl hasonló értékrendi háttérből és politikai környezetből érkeznek a jobb oldalon.

Zsuzsanna: „Lehet, hogy a választások után elénekelhetjük a Tiszának, HOGY ,,EZEK UGYANAZOK ”? Isten adja, hogy ne legyen igazam!"

Dániel: „Nézze meg, a nagy fő kérdésekre ugyanaz a válasza a Tiszának, mint a Fidesznek: devizahitel-ügy, kötelezőgyerekoltás-ügy és biztos van több is.”

János: „Lehet, hogy egy a tábor, egy a szövetség?”

„Magyar Péter végrehajtja, amit Orbán Viktor nem mer, vagy nem tud! Magyar Péter nyer, Orbán mentesül az ígéretei alól! Hátradőlve, nyugodtan élheti az életét! Elszámoltatás? Egyetlenegy példát mondjanak, hogy a belépő kormányt mikor és kik számoltattak el?”

Balázsné: „Tulajdonképpen az egyik kutya, másik eb esete forog fenn. Mindkettő jobboldali patrióta, tehát soha nem akar demokratikus jogállamot Magyarországon. Nem zárható ki, hogy választás után koalicióra lépnek és tovább építik a hatalmat, egy Putyinéhoz hasonló diktatúrába.”

Irén: „Szerintem és ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül, Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe.”

Balázsné: „A Fidesz egy demokratikus választás látszatával már nem nyerhet. A túlélésük attól az MP -től függ, aki eleinte elszámoltatást, vagyonelkobzást ígért, ma már egy kis adóztatással is beéri. Ma már annyira megszelídített benneteket, hogy együtt sétálgatásra, buszozásra szólítja fel híveit és a Fidesz keménymagot.”

„Szerintem meglesz április második felében a Tisza-Fidesz 4/5- ös koalíció is.”


Noémi és más olvasóink arról értekeztek, mi lenne várható, amennyiben a közvélemény-kutatásoknak igazuk lenne.

Noémi: „Vezet? Hova? A szakadékba?”

Irén válaszolt Noéminak: „Nem. Egy olyan országba,ahol egy idő után megszűnik az emberek közötti mély szakadék, a gyűlölködés, amit Orbán kiépített.” Máshol ezt írja Irén szintén Noéminak: „Ha nem utálnád a Tisza Pártot, akkor elolvasnád, meghallgatnád, amit ezekről a témákról írnak, mondanak és nem ismételnéd a propaganda szövegét. Én nagyon haragszom Orbánékra, ennek ellenére nyomon követem a „munkàsságukat”."

Irén: „Érdekes felállás lenne, ha a Tisza+DK+Fidesz kerülne be úgy, hogy az elsőnek és harmadiknak nem lenne kétharmados többsége.”

Egy olvasónk így értékeli a helyzetet: „Soha az életben nem volt még ilyen kormányunk, aki ennyire a magyar nép, Magyarország ellen dolgozott volna a saját vagyonának növelése érdekében!”

István: „Múlt héten jöttem haza Kyustendilból (bolgár város), fényévekre le vannak maradva tőlünk, az erdélyiek is írják, hogy hazugság hogy náluk jobb az életszínvonal, ez egy libsi propaganda. Én délvidéki vagyok, körülbelül a fele a fizetésünk, a nyugdíjunk mind az anyaországban, a villany nálunk jóval drágább, a gázról ne is beszéljünk. Élelmet az anyaországból hordjuk, mert olcsóbb és finomabb, mint az itt előállított.”

„Majd a szavazók eldöntik és pont!”

Olli is a kormánypárt ismételt győzelmére számít, így magyarázza: „Ez a valóság és ez a választás napján csúcsosodik ki. Sok a csendes pártoló, akit nem érdekel, ki mit mond, nem vitázik senkivel, mert értelmetlen!! Viszont a saját bőrén, a pénztárcáján érzi, hogy lehetőséget kapott az anyagi helyzete növelésére, amire sosem volt mód, és élni tudott vele. Bemegy a fülkébe, csendben a Fideszhez teszi az X-et és hazamegy, soha nem említi, kire szavazott. Az eredményhirdetésnél szembesül vele, hogy ezt még 3,6 millió szavazó így gondolta.”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

