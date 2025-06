„Orbán simán hülyére veszi az uniót” – a kancellár szavai és az ukrán riogatás tették be az ajtót

Az újságíróknak is tanulságos látni, milyen reakciókat váltanak ki írásaik – még ha nem is mindig kellemes belenézni ebbe a tükörbe. Ezen a héten is meglepődtünk, hogy az Mfor és Privátbankár Facebook-oldalain mely posztokhoz – azaz mely cikkeinkhez – érkezett a legtöbb hozzászólás. Beszóltam a Facebookon című rovatunkban hétről hétre megnézzük az ebből a szempontból lesikeresebb posztjaink alatt összegyűlt kommenteket és bemutatjuk a legjobbakat, leglájkoltabbakat, legfrappánsabbakat olvasóinknak. Nem állásfoglalásról van szó, csupán egy adott hét hangulatának lenyomatairól. Ebbe a tükörbe ugyanis érdemes belenézni. Fontos kiemelni: az alábbiakban olvasóink véleményeit idézzük, nem a szerkesztőség álláspontját.

Az Mfor Facebook-oldalán a kormány egyik, viszonylag új slágertémája vitte a prímet. Orbán Viktor szerint az utóbbi időszakban feltűnően megszaporodtak a banki csalások és hekkertámadások, különösen az ukrán hátterű kibercsalások. A miniszterelnök a Facebookon közzétett videóban arról beszélt, hogy a szerdai kormányülésen új eszközökről döntenek ezek ellen. Egy nemrég felszámolt, ukrán szervezett bűnözéshez köthető 19 fős hálózatra is utalt. A kibertámadások évi 8 milliárd forint kárt okoznak a magyar családoknak – figyelmeztetett, hozzátéve: „Elég egy rossz kattintás, és ugrik a családi megtakarítás.”

„Bármikor, bárhol, bárkivel. Sajnos ez már üldözési mánia” – írta olvasónk, aki keresztnevét nem tüntette fel.

Atis pedig nem finomkodott: „ Te vagy a legnagyobb tolvaj, csaló.”

Ha lehetséges, József még tovább szőtte a gyanút pedzegető gondolatok hálóját: „ Én egyáltalán nem lennék meglepve, ha egyszer kiderülne, hogy ezek a pénzek valamelyik kormányközeli gennyláda számláján pihennének. Szinte biztos, hogy nagy része úgy kerül le a sértettek számlájáról, hogy abban valamilyen módon egy belső ember is segédkezik. Mivel létezik abszolút kormányközeli bank, így nem tartom lehetetlennek, hogy ismerik annak módját, hogy hogyan tudnak hozzáférni ügyfél számlákhoz és, hogyan lehet ezeket megcsapolni.”

Gábor is máshol keresné a csalást: „ Ahhoz nem kell Ukrajna! Csak szét kell nézni az Orbán birodalomban! Ott van a csalás!”

A német kancellár keményen odaszólt – a kommentelők is

A szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankáron írtuk meg, hogy Friedrich Merz német kancellár szerint az EU nem kerülheti el a konfliktust Magyarországgal, ha az Orbán-kormány marad a jelenlegi irányvonalán. A WDR Europaforumon tartott interjúban Merz úgy fogalmazott: „Nem engedhetjük meg, hogy egy kis kisebbség döntsön az egész EU nevében.” Hozzátette: ha kell, Németország kész keményebben fellépni, akár az uniós források megvonásával is. Azt mondta: múlt héten hosszú beszélgetést folytatott Orbán Viktorral, és szeretné elkerülni a nyílt konfliktust, de ha szükséges, vállalja. A kancellár szerint Magyarország az EU közös kül- és biztonságpolitikáját is hátráltatja. Merz megerősítette: Németország kész vezetni Európát, és ehhez „tettre kész koalícióra” van szükség – akár az unión kívüli partnerekkel is.

A héten ehhez a poszthoz érkezett a legtöbb komment, viszont olvasóink nem könnyítették meg a dolgunkat. A német kancellár szavai sokakat annyira felbosszantottak, hogy véleményük túlcsordult a kulturált beszélgetés keretein.

„Az a baj, évek óta csak a szátok jár, de nem tesztek semmit. Orbán simán hülyére veszi az uniót. Ti meg csak lestek ki a fejetekből” – írta a Gy. rövidítést használó olvasónk.

Ede pedig nem ad hitelt Friedrich Merz szavainak: „ Ez akarja vezetni Németországot, még biciklit sem tud normálisan vezetni. Kabaré volt a megválasztása is.” Olvasónk arra célozhat, hogy a német Bundestag csak második nekifutásra választotta kancellárrá a CDU elnökét. Ez valóban óriási blama: a német köztársaság történetében még soha nem volt példa arra, hogy egy kancellárjelölt elbukjon a parlamenti szavazás első fordulójában. A Privátbankár elemzéséből megtudhatja, hogy mi ennek az oka.

Klára vélhetően történelmi párhuzamot vont: „Egypárszor már belerángatták a rosszba azokat, akiket vezettek. Ki hatalmazta fel, hogy az EU-ban vezető legyen? Ott minden állam egyenlő, ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel felruházva. Senki sem óvodás, hogy vezetni kellene.”

Mátyás így válaszolt neki: „Aham. Csakhogy ha belépsz az EU-ba, el kell fogadnod bizonyos szabályokat, irányelveket, és egy irányt, ami felé az EU halad. Ha nem, léphetsz ki, vagy kib***nak. Ez ilyen.”

