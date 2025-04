Orbán Viktor dilemmája: Putyinnak vagy Trumpnak fogadjon szót?

Áprilisig tartott Orbán Viktor fantasztikus éve – és már az adatoknak se hihetünk? Ez Viszont Privát

Óriási a baj a magyar gazdaságban, de még ennél is nagyobb lehet. És már azon is aggódhatunk, hogy valósak-e a közölt adatok. Elég lesz a drogok és melegek témája, hogy elterelje a figyelmet? Netanjahu meghívása is jelzi, hogy az Orbán-kormány nem tartja be a szabályokat. Baj. Egymást tapossák a pártok a vidéki szavazatokért, ezért tolja a szélsőjobboldali témákat a Fidesz? Magyar Péter meddig tud hallgatni? E témákról is beszélgettek a Klasszis lapcsoport újságírói, Bózsó Péter, Litván Dániel és Vég Márton az Ez Viszont Privát friss adásában.