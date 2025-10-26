Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Szubjektív Beszóltam a Facebookon

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

mfor.hu

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Ezúttal is áttekintettük, hogy mely tartalmainkhoz szóltak hozzá a legnagyobb számban olvasóink a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalán, és milyen véleményeket, kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Néhány nappal az október 23-i megemlékezések után még mindig lázban tartja a közéletet, hogy vajon a két nagy tábor közül a Békemenet és hozzá csatlakozó állami megemlékezés a Kossuth téren vagy a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Menet volt képes több embert mozgósítani. 

A két tábor maga is exponálta, hogy van jelentősége a számoknak. Orbán Viktor miniszterelnök előre beharangozta, hogy a valaha látott legnagyobb menetre készülnek, komoly szervezést kívánt, hogy vidékről össze tudják gyűjteni a támogató tömegeket, a nap során pedig talán rekord mennyiségű közösségi média tartalommal igyekeztek tematizálni az online közbbeszédet. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén komoly erőforrást vonultatott fel a mozgósítás érdekében, a “valaha volt legnagyobb rendezvény”-t harangozta be. Az eseményt követően pedig gyorsan igyekezett eredményt hirdetni, több alkalommal hangoztatva, hogy ők voltak a többség. 

Nagy figyelem övezte a beszédeket is: lapunk a legtöbb olvasói hozzászólást Orbán Viktor beszédének összefoglalójára kapta, míg laptársunknál, a Privátbankárnál a Tisza elnökének beszédét közvetítő bejegyzés váltotta ki a legtöbb írásos reakciót. 

Időrend szerint haladunk, ezért a miniszterelnök beszédéhez kapcsolódó hozzászólásokból szemezgetünk először. Orbán Viktor egyik fontos állítása az volt, hogy Brüsszel akadályozza Trumpot a béke tető alá hozatalában. Zsuzsanna erre így reagál: 


 

“Ha Brüsszel olyan befolyásos, hogy a Trumpot is meg tudja akadályozni, akkor nem kellene Putyin helyett inkább Brüsszelhez csatlakozni?”

Egy olvasónk: “Amíg Orbán itthon bohócot játszott, addig Brüsszel mindent megszavazott nélküle!”

Csaba: “A mai napig is fegyvereket adnak az amcsik az ukránoknak, ezt is Brüsszel számlájára írod?”

Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren mondott beszédet
Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren mondott beszédet
Fotó: MTI

Éva: “Megmondaná[...], hogy miért van itt háborús vészhelyzet a legmagasabb inflációval, ha a többi országban nincs?”

Mária így összegez: “Ez nem ünnepi, hanem lázító, megosztó beszéd volt. Szomorú, hogy 1956-ról való ünnepi megemlékezés ilyenre sikeredett a miniszterelnök részéről, aki nem csak a Fidesz-hívők, hanem a teljes magyar nemzet államfője.”

Zsuzsa: “Neki tudni kell, hogy Brüsszelnek semmi ráhatása nincs Trumpra.”

Zoltán egyetért: “Pontosan így van! Amíg Brüsszel finanszírozza az EU-s adófizetők pénzéből a háborút, addig nem lesz béke!”

Magyar Péter a Hősök terén mondott ünnepi beszédet szemerkélő esőben látványos tömeg előtt, melyről a Privátbankárnál is közzétettünk öszefoglalót. Olvasóink ehhez is számtalan kommentet fűztek.

Márk idéz Magyar Pétertől: “Megerősíti Magyarország elkötelezettségét az európai uniós és a NATO-tagság mellett„ – majd hozzáfűzi: “Magyarul azt fogjuk csinálni, amit az EU es a NATO mond, ha kell bevándorlókat engedünk be, ha kell katonákat küldünk. Hogy tudsz megerősíteni egy kapcsolatot, csak úgy ha azt csinálod amit mondanak?”

Magdi kijavítja Márkot: “Nem. Azt mondta, a határkerítést megtartja.”

Magyar Péter a Hősök terén szólt híveihez
Magyar Péter a Hősök terén szólt híveihez
Fotó: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Mátyás is reagál: “Ha kilépünk a NATO-ból konkrétan bármelyik ország megtámadhat minket „miért ne” alapon. Lásd: Ukrajna. A NATO missziókat meg kell szavazni, nem „parancs-igen uram” szinten megy a dolog. Úgyhogy ne félj, senki nem megy Ukrajnába, helyette Afrikába mennek a magyar katonák. Eleve nem értem nektek honnan jött ez a „magyarok mennek harcolni Ukrajnába” dolog. Miért mennének?

Gábor a cikkben arra reagál, hogy Magyar Péter a leendő kormánya első intézkedéseit taglalta a beszédében: “Ha lenne benne gerinc, első lépésben megvonná magától az állampolgárságot.”

János így látta: “Szánalmas, ahogy vonult a fáradt társaság a vízben sárban csoszogva. Miközben a jó oldal megemlékezésén szem nem maradt szárazon.”

László erre humorral így reagál: “Hagymát pucoltatok?”

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

“Unió leggazdagabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ” – olvasóink nem hittek a külügyminiszternek

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

EVP, Wéber Balázs, Gáspár András, Vég Márton

Kezd tisztulni, mit kezdene a Tisza a gazdasággal a Fidesz után – Ez Viszont Privát

Az Orbán Viktor által ígért repülőrajt helyett a magyar gazdaság továbbra is a kifutópályán vesztegel: a héten újabb kínos adat látott napvilágot az iparról, és a fogyasztás sem pörgeti a gazdaságot. Hogyan lesz ebből gazdasági növekedés? Miből finanszírozzák majd az újabb választási osztogatást? Miért ragaszkodik a kormány az orosz olajhoz? Miért bízik jobban egy „háborús vezetékben”, mint a horvátban? Miért tudta növelni előnyét a Tisza az ellenkampány ellenére is? És mit jelent a „cseh Fidesz” győzelme Magyarországra nézve? Erről is vitatkozott hangsúlyozottan szubjektív műsorunkban, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Wéber Balázs vezető szerkesztő és Vég Márton újságíró.

Kell-e félnünk a péntek esti New York-i ítélethirdetéstől?

Főszerkesztői jegyzet arról, most aztán izgulhatunk, hogy a zsenge adatok és a nem éppen rózsás kilátások láttán a nemzetközi hitelminősítők közül elsőként, péntek este véleményt mondó amerikai Standard and Poor’s bóvliba vágja-e Magyarországot. Annak következményei ugyanis súlyosak lennének. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kilépünk az EU-ból? “Ha elsárkányosodik az asszony elválsz, nem?” – Olvasói kommentek

Kilépünk az EU-ból? „Ha elsárkányosodik az asszony, elválsz, nem?” – olvasói kommentek

Nem jönnek az uniós pénzek, melynek oka többnyire, hogy a jogállamisági feltételek nem teljesülnek. Vajon alkalmazkodnunk kellene, vagy kilépnünk a kellemetlenné váló kapcsolatból? Olvasóink ezt a kérdést válaszolták meg a héten a hozzászólások között.

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Tényleg a költségvetési hiánytól függ a szuverenitás?

Orbán Viktor szerint Ukrajna nem szuverén, mert külső segítség kell, hogy a kiadásait finanszírozni tudja. Érdemes megnézni, hogy ezen logika mentén mely országok esetén merül fel a szuverenitás elvesztése. Jegyzet.

Magyar Péter és Kármán András a Tisza Párt sajtótájékoztatóján 2025. szeptember 23-án.

“Egy átlag magyar állampolgárnak jóval rosszabb, mint a Kádár-korszak végén” – olvasói kommentek

Hét elején a Tisza Párt sajtótájékoztató keretében igyekezett felvázolni, mire számíthatnak tőlük a nyugdíjasok. Nyugdíjas SZÉP-Kártya? Áfacsökkentés? Minimálnyugdíj? Olvasóink megírták, hisznek-e Magyar Péternek.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168