Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ezúttal is áttekintettük, hogy mely tartalmainkhoz szóltak hozzá a legnagyobb számban olvasóink a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook oldalán, és milyen véleményeket, kommenteket fűztek hozzájuk. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Néhány nappal az október 23-i megemlékezések után még mindig lázban tartja a közéletet, hogy vajon a két nagy tábor közül a Békemenet és hozzá csatlakozó állami megemlékezés a Kossuth téren vagy a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Menet volt képes több embert mozgósítani.

A két tábor maga is exponálta, hogy van jelentősége a számoknak. Orbán Viktor miniszterelnök előre beharangozta, hogy a valaha látott legnagyobb menetre készülnek, komoly szervezést kívánt, hogy vidékről össze tudják gyűjteni a támogató tömegeket, a nap során pedig talán rekord mennyiségű közösségi média tartalommal igyekeztek tematizálni az online közbbeszédet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén komoly erőforrást vonultatott fel a mozgósítás érdekében, a “valaha volt legnagyobb rendezvény”-t harangozta be. Az eseményt követően pedig gyorsan igyekezett eredményt hirdetni, több alkalommal hangoztatva, hogy ők voltak a többség.

Nagy figyelem övezte a beszédeket is: lapunk a legtöbb olvasói hozzászólást Orbán Viktor beszédének összefoglalójára kapta, míg laptársunknál, a Privátbankárnál a Tisza elnökének beszédét közvetítő bejegyzés váltotta ki a legtöbb írásos reakciót.

Időrend szerint haladunk, ezért a miniszterelnök beszédéhez kapcsolódó hozzászólásokból szemezgetünk először. Orbán Viktor egyik fontos állítása az volt, hogy Brüsszel akadályozza Trumpot a béke tető alá hozatalában. Zsuzsanna erre így reagál:

“Ha Brüsszel olyan befolyásos, hogy a Trumpot is meg tudja akadályozni, akkor nem kellene Putyin helyett inkább Brüsszelhez csatlakozni?”

Egy olvasónk: “Amíg Orbán itthon bohócot játszott, addig Brüsszel mindent megszavazott nélküle!”

Csaba: “A mai napig is fegyvereket adnak az amcsik az ukránoknak, ezt is Brüsszel számlájára írod?”

Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren mondott beszédet

Fotó: MTI

Éva: “Megmondaná[...], hogy miért van itt háborús vészhelyzet a legmagasabb inflációval, ha a többi országban nincs?”

Mária így összegez: “Ez nem ünnepi, hanem lázító, megosztó beszéd volt. Szomorú, hogy 1956-ról való ünnepi megemlékezés ilyenre sikeredett a miniszterelnök részéről, aki nem csak a Fidesz-hívők, hanem a teljes magyar nemzet államfője.”

Zsuzsa: “Neki tudni kell, hogy Brüsszelnek semmi ráhatása nincs Trumpra.”

Zoltán egyetért: “Pontosan így van! Amíg Brüsszel finanszírozza az EU-s adófizetők pénzéből a háborút, addig nem lesz béke!”

Magyar Péter a Hősök terén mondott ünnepi beszédet szemerkélő esőben látványos tömeg előtt, melyről a Privátbankárnál is közzétettünk öszefoglalót. Olvasóink ehhez is számtalan kommentet fűztek.

Márk idéz Magyar Pétertől: “Megerősíti Magyarország elkötelezettségét az európai uniós és a NATO-tagság mellett„ – majd hozzáfűzi: “Magyarul azt fogjuk csinálni, amit az EU es a NATO mond, ha kell bevándorlókat engedünk be, ha kell katonákat küldünk. Hogy tudsz megerősíteni egy kapcsolatot, csak úgy ha azt csinálod amit mondanak?”

Magdi kijavítja Márkot: “Nem. Azt mondta, a határkerítést megtartja.”

Magyar Péter a Hősök terén szólt híveihez

Fotó: YouTube/Magyar Péter Hivatalos

Mátyás is reagál: “Ha kilépünk a NATO-ból konkrétan bármelyik ország megtámadhat minket „miért ne” alapon. Lásd: Ukrajna. A NATO missziókat meg kell szavazni, nem „parancs-igen uram” szinten megy a dolog. Úgyhogy ne félj, senki nem megy Ukrajnába, helyette Afrikába mennek a magyar katonák. Eleve nem értem nektek honnan jött ez a „magyarok mennek harcolni Ukrajnába” dolog. Miért mennének?

Gábor a cikkben arra reagál, hogy Magyar Péter a leendő kormánya első intézkedéseit taglalta a beszédében: “Ha lenne benne gerinc, első lépésben megvonná magától az állampolgárságot.”

János így látta: “Szánalmas, ahogy vonult a fáradt társaság a vízben sárban csoszogva. Miközben a jó oldal megemlékezésén szem nem maradt szárazon.”

László erre humorral így reagál: “Hagymát pucoltatok?”

