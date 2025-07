Orbán Viktor luftot rúgott, már a vereségre készülődnek a Fideszben?

És lehet-e valódi rendszerváltás jövő tavasszal? Erről is vitatkoztak újságíróink, Bózsó Péter, Litván Dániel és Wéber Balázs a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában.

A Pride betiltása felsült, a gazdaság repülőrajtja elmaradt, miközben a Tisza már utcahosszal vezet a közvélemény-kutatásokban. Már a Fideszen belül is is reális lehetőségként kezelik a választási vereséget, és Orbán Viktor helye sem sziklaszilárd. De lesz-e csere a kormányrúdnál? El lehet-e csábítani a szavazókat az újabb osztogatásokkal? Mit várnak a hívei Magyar Pétertől: jobb életet, normálisabb országot vagy elszámoltatást?

