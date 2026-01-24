Orbán Viktor megint ledobta a rezsigyilkos bombát, nagy spílert igazolt Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Király Béla és Vég Márton újságíró vitatták meg a hét legérdekesebb eseményeit.
Fejezetek:
00:00 Beköszön.
01:59 Radiátor gladiátor, avagy a politikai kommunikáció mélybugyrai.
07:33 A rezsicsökkentés lélektana. Megbillent költségvetés. Áthárított adóemelések.
21:20 Kényszerpályán az új kormány – rosszabbul fogunk élni?
26:42 Új arc a Tiszában: mit várhatunk Kapitány Istvántól? Versenygazdaság. Az olajbiznisz mint edzőpálya.
43:32 Kitől vegyünk olajat? A drága LNG legendája.
50:29 Trump, Grönland, új világrend. Miért lapít a magyar kormány?
01:00:47 Elköszön.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
