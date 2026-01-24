2p

Orbán Viktor megint ledobta a rezsigyilkos bombát, nagy spílert igazolt Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Havas Gábor – Izsó Márton – Király Béla – Vég Márton – Wéber Balázs

Felrobbantotta a Facebookot a héten a magyar miniszterelnök a januári rezsicsökkentést beígérő radiátoros posztjával. A figyelemfelkeltés bejött, de a vagizós jópofizás önmagában kevés lesz áprilisban. Tényleg ekkora bajban van a Fidesz? És amúgy mennyibe kerül nekünk a rezsicsökkentés? Eközben alakul a Tisza csapata, a héten bemutatták a párt gazdaságiminiszter-jelöltjét. Kapitány István a nem éppen gyerekzsúr olajbizniszben edződött, ami jó beugró lehet a politikába. Mindeközben a Nobel-díj- és Grönland-fixációval küzdő Trumptól már a Patrióták politikusai is elhatárolódnak – Orbán Viktor viszont úgy tesz, mintha nem történne semmi.

Szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Király Béla és Vég Márton újságíró vitatták meg a hét legérdekesebb eseményeit.

Fejezetek:

00:00 Beköszön.
01:59 Radiátor gladiátor, avagy a politikai kommunikáció mélybugyrai.
07:33 A rezsicsökkentés lélektana. Megbillent költségvetés. Áthárított adóemelések.      
21:20 Kényszerpályán az új kormány – rosszabbul fogunk élni?
26:42 Új arc a Tiszában: mit várhatunk Kapitány Istvántól? Versenygazdaság. Az olajbiznisz mint edzőpálya.
43:32 Kitől vegyünk olajat? A drága LNG legendája.
50:29 Trump, Grönland, új világrend. Miért lapít a magyar kormány?
01:00:47 Elköszön.    

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

A korábbi adások itt érhetők el.

Ön meg tudna élni 220 ezer forintból? Ez Viszont Privát

Bel- és külpolitikai fronton is csak úgy kapkodtuk a fejünket az év elején. Kevesebb mint 90 nap van hátra a hazai országgyűlési választásokig. Sulyok Tamás köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kitűzte a voksolás időpontját: április 12-én az egész világ Magyarországra figyel majd.

Fleck Zoltán folyamatos választási csalást lát

Fleck Zoltán folyamatos választási csalást lát

A jogszociológus szerint illúzió azt gondolni, hogy egy esetleges ellenzéki választási győzelem után pusztán jogi eszközökkel rendezhető lenne a hatalomváltás.

“Ez a nyugdíjasok zömét egyáltalán nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is Viktorra szavaznak!” Olvasóink az átlagnyugdíjak bérektől való lemaradására reagáltak.

„Ez a nyugdíjasok zömét nem zavarja, ha éhen halnak, akkor is a Viktorra szavaznak!” Olvasóink véleménye arról, hogy az átlagnyugdíjak lemaradtak a bérektől

A számok arról tanúskodnak, hogy az átlagnyugdíj egyre jobban lemarad az átlagbérektől, relatív értelemben folyamatosan elértéktelenedik. Nem mindenki szembesül ezzel szívesen – olvasóink ezúttal is kifejtették a gondolataikat. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Herman Bernadett

Orbán Viktor nem moralizál, lapátol – Ez Viszont Privát

Durván indult az év: az Egyesült Államok katonai intervencióval megdöntötte a venezuelai kormányt, és azonnal rátette a kezét az ország olajvagyonára. A magyar miniszterelnök azonban még az EU ejnye-bejnye állásfoglalását sem írta alá – szerinte nem kell moralizálni, ez már az új világrend. Sőt, még meg is hívta magyarországi látogatásra Donald Trumpot. 

EVP

Nagy bajban Orbán Viktorék, érik a kormányváltás? Az idei legnézettebb EVP-k

A miniszterelnök neve a címben, úgy tűnik, garantálja a sok nézőt – főleg, ha nem éppen pozitív kontextusban kerül elő. Például amikor arról megy a vita, hogy miért maradt el a gazdasági repülőrajt, mennyire botrányos a kormány külpolitikája, és lesz-e jövő tavasszal kormányváltás. Íme, az idei év legnézettebb Ez Viszont Privát műsorai!

Hadházy Ákos – Újratöltve: A NER legádázabb ellensége

Nem volt kérdés, hogy kinek adjam idén a képzeletbeli év embere díjat: Hadházy Ákosnak. Jegyzet.

Fű alatt beállt a „háborúpárti” táborba Orbán Viktor Brüsszelben – és cserébe aprópénzt kapott

Mit is ért el valójában Orbán Viktor karácsony előtt Brüsszelben?

Úgy tűnik, egyetlen célja nem teljesült a magyar kormányfőnek az uniós csúcson. Örülhet viszont Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Volodimir Zelenszkij. Hol maradt a magyar vétó? Kapott cserébe valamit a magyar kormány? Jegyzet. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, szörnyű Ukrajna-politikája pedig leheletnyivel sem lett jobb. Jegyzet.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Gáspár András

Kétszer is blöffölt Orbán Viktor a washingtoni útról? Ez Viszont Privát

Novemberben a kormány és médiája történelmi sikerként tálalta Orbán Viktor látogatását a Fehér Házban. Mostanra azonban nemcsak az derült ki, hogy az amerikai mentesség az orosz energiaimportot sújtó szankciók ügyében csupán egy évre vonatkozik, hanem az is, hogy Donald Trump nem vagy nem úgy ígért pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, ahogy ezt a miniszterelnök beharangozta – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter maga ismerte el, hogy írásbeli megállapodás semmiről sincs. Bár csőd nem fenyeget, a növekvő költségvetési hiány, a választási osztogatás és a besült „repülőrajt” miatt alighanem méretes megszorításokra lehet szükség jövő április után – bárki is alakít majd kormányt.

EVP_1205

Putyinnal már lassan mindenről tárgyalnak, csak a békéről nem – Ez Viszont Privát

Hogyan lehetünk nettó befizetők az Európai Unióban, az egyik legfejletlenebb országként? Bár kezdetben Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs főnöke tiltakozott, mégis az egyik legnagyobb összegű hitelt veszi fel Magyarország az EU közös védelmi keretéből. Morális dilemmák az orosz-ukrán háború kapcsán. Egymásnak adják a Kreml kilincseit a tárgyalódelegációk Putyinnál – mindenről szó esik, csak a békéről nem? Áradás után apadás, avagy mi történik a Tisza támogatottságával?

