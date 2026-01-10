Orbán Viktor nem moralizál, lapátol – Ez Viszont Privát

A kormányfő évindító sajtótájékoztatóján inkább Brüsszelt és Magyar Pétert ostorozta, és megint háborúval riogatott, ami 2022-ben már bejött neki. És persze ő is beszállt a „Kinek a kezében áll jobban a hólapát” versenybe – egyelőre azonban mindez kevésnek tűnik a választási győzelemhez. Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát idei első adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön
01:55 Hull a hó és hózik. A hólapát mint kampányeszköz. Társadalmi krízis az utcákon.
12:42 Trump megette Venezuelát. A Monroe-elv. A nagy olajbiznisz. Chavista elnöknő. A venéz gazdaság.
26:48 Orbán Viktor és az új világrend. Az EU és a Mercosur.
32:08 Felkészül Grönland? De miért kell Grönland Trumpnak?
37:26 Kolumbia, Tajvan, új világrend. Geopolitikai iskolák. A szabadkereskedelem vége.
42:51 Orbán Viktor sajttája. EU-tagság. Brüsszel, a démon.
48:51 Buta bábozás. Ki a háborúpárti? Hogyan lehet választást nyerni? Magyar Péter sajttája.
57:01 Elköszön
