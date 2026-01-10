2p
Szubjektív Donald Trump Magyar Péter Orbán Viktor Egyesült Államok Ez Viszont Privát Venezuela Videók

Orbán Viktor nem moralizál, lapátol – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Durván indult az év: az Egyesült Államok katonai intervencióval megdöntötte a venezuelai kormányt, és azonnal rátette a kezét az ország olajvagyonára. A magyar miniszterelnök azonban még az EU ejnye-bejnye állásfoglalását sem írta alá – szerinte nem kell moralizálni, ez már az új világrend. Sőt, még meg is hívta magyarországi látogatásra Donald Trumpot. 

A kormányfő évindító sajtótájékoztatóján inkább Brüsszelt és Magyar Pétert ostorozta, és megint háborúval riogatott, ami 2022-ben már bejött neki. És persze ő is beszállt a „Kinek a kezében áll jobban a hólapát” versenybe – egyelőre azonban mindez kevésnek tűnik a választási győzelemhez. Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát idei első adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön

01:55 Hull a hó és hózik. A hólapát mint kampányeszköz. Társadalmi krízis az utcákon.

12:42 Trump megette Venezuelát. A Monroe-elv. A nagy olajbiznisz. Chavista elnöknő. A venéz gazdaság.

26:48 Orbán Viktor és az új világrend. Az EU és a Mercosur.

32:08 Felkészül Grönland? De miért kell Grönland Trumpnak?

37:26 Kolumbia, Tajvan, új világrend. Geopolitikai iskolák. A szabadkereskedelem vége.

42:51 Orbán Viktor sajttája. EU-tagság. Brüsszel, a démon.

48:51 Buta bábozás. Ki a háborúpárti? Hogyan lehet választást nyerni? Magyar Péter sajttája.

57:01 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

EVP

Nagy bajban Orbán Viktorék, érik a kormányváltás? Az idei legnézettebb EVP-k

A miniszterelnök neve a címben, úgy tűnik, garantálja a sok nézőt – főleg, ha nem éppen pozitív kontextusban kerül elő. Például amikor arról megy a vita, hogy miért maradt el a gazdasági repülőrajt, mennyire botrányos a kormány külpolitikája, és lesz-e jövő tavasszal kormányváltás. Íme, az idei év legnézettebb Ez Viszont Privát műsorai!

Hadházy Ákos – Újratöltve: A NER legádázabb ellensége

Nem volt kérdés, hogy kinek adjam idén a képzeletbeli év embere díjat: Hadházy Ákosnak. Jegyzet.

Fű alatt beállt a „háborúpárti” táborba Orbán Viktor Brüsszelben – és cserébe aprópénzt kapott

Mit is ért el valójában Orbán Viktor karácsony előtt Brüsszelben?

Úgy tűnik, egyetlen célja nem teljesült a magyar kormányfőnek az uniós csúcson. Örülhet viszont Ursula von der Leyen, Manfred Weber és Volodimir Zelenszkij. Hol maradt a magyar vétó? Kapott cserébe valamit a magyar kormány? Jegyzet. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, szörnyű Ukrajna-politikája pedig leheletnyivel sem lett jobb. Jegyzet.

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Gáspár András

Kétszer is blöffölt Orbán Viktor a washingtoni útról? Ez Viszont Privát

Novemberben a kormány és médiája történelmi sikerként tálalta Orbán Viktor látogatását a Fehér Házban. Mostanra azonban nemcsak az derült ki, hogy az amerikai mentesség az orosz energiaimportot sújtó szankciók ügyében csupán egy évre vonatkozik, hanem az is, hogy Donald Trump nem vagy nem úgy ígért pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, ahogy ezt a miniszterelnök beharangozta – Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter maga ismerte el, hogy írásbeli megállapodás semmiről sincs. Bár csőd nem fenyeget, a növekvő költségvetési hiány, a választási osztogatás és a besült „repülőrajt” miatt alighanem méretes megszorításokra lehet szükség jövő április után – bárki is alakít majd kormányt.

EVP_1205

Putyinnal már lassan mindenről tárgyalnak, csak a békéről nem – Ez Viszont Privát

Hogyan lehetünk nettó befizetők az Európai Unióban, az egyik legfejletlenebb országként? Bár kezdetben Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs főnöke tiltakozott, mégis az egyik legnagyobb összegű hitelt veszi fel Magyarország az EU közös védelmi keretéből. Morális dilemmák az orosz-ukrán háború kapcsán. Egymásnak adják a Kreml kilincseit a tárgyalódelegációk Putyinnál – mindenről szó esik, csak a békéről nem? Áradás után apadás, avagy mi történik a Tisza támogatottságával?

A „Tisza-csomag” megmutatja, mekkora bajban van Orbán Viktor

Mesterséges intelligencia lehet, hogy van a kormány környékén, de valódiból elég rosszul állhatnak. Többet árul el Orbán Viktor rendszeréről a tiszás „megszorítócsomag”, mint arról, mit is csinálna egy Tisza-kormány. Jegyzet a hét eseményeiről.

Magyarországon egyedülálló exkluzív vacsoraélménnyel hódít az új étterem

André Bicalho, Michelin-csillagos tapasztalattal rendelkező brazil–portugál séf és csapata felejthetetlen menüvel várja a gasztronómia rajongóit az Epicurean Étteremben. A borokról Tüű Péter világhírű sommelier gondoskodik. 

„Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse” – olvasóink Orbán Viktor moszkvai útjáról

Orbán Viktor a héten Putyinnál volt diplomáciai látogatáson. Mivel a tárgyalás pontos motivációja nem ismert, lehetőséget ad arra, hogy az ember találgatásba bocsátkozzon. Olvasóink gondolataiból szemezgettünk. 

EVP 78

„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Miről szól az Index újabb „leleplező” cikke? Milyen állapotban van a hazai közbeszéd? Miért zárkózik fel a Fidesz a Tisza Párthoz? Mitől javulhat a hangulat, és miért fontos, hogy  működőképes-e az ország? Mire jó a forint amerikai védőpajzsa? A magyar válogatott és Budapest csődjének okai. A süllyedő hajón is van luxus mentőcsónak? Miért váltott Kósa Lajos? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168