Orbán Viktor nem moralizál, lapátol – Ez Viszont Privát

A kormányfő évindító sajtótájékoztatóján inkább Brüsszelt és Magyar Pétert ostorozta, és megint háborúval riogatott, ami 2022-ben már bejött neki. És persze ő is beszállt a „Kinek a kezében áll jobban a hólapát” versenybe – egyelőre azonban mindez kevésnek tűnik a választási győzelemhez. Erről is vitatkozott szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát idei első adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön

01:55 Hull a hó és hózik. A hólapát mint kampányeszköz. Társadalmi krízis az utcákon.

12:42 Trump megette Venezuelát. A Monroe-elv. A nagy olajbiznisz. Chavista elnöknő. A venéz gazdaság.

26:48 Orbán Viktor és az új világrend. Az EU és a Mercosur.

32:08 Felkészül Grönland? De miért kell Grönland Trumpnak?

37:26 Kolumbia, Tajvan, új világrend. Geopolitikai iskolák. A szabadkereskedelem vége.

42:51 Orbán Viktor sajttája. EU-tagság. Brüsszel, a démon.

48:51 Buta bábozás. Ki a háborúpárti? Hogyan lehet választást nyerni? Magyar Péter sajttája.

57:01 Elköszön

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.