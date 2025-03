Orbán Viktor poloskázott, majd megérkezett a putyini szintre – Ez Viszont Privát

Hogyan beszélhet a miniszterelnök úgy a szabadságról, hogy egy jó szót sem ejt Ukrajnáról? Mennyire valid a Tisza Párt népszavazási kezdeményezése? Miért kezdett el hirtelen óvatoskodni Magyar Péter? Miért pont most jutott eszébe a kormánynak a gyülekezési jog korlátozása? Budapest tényleg a szabadság fővárosa marad, vagy itt már sem Pride-ot, sem palesztin párti tüntetést nem lehet tartani? És mit ér el a kormány a héten bevezetett árrésstoppal, ha a béreket továbbra sem sikerül felzárkóztatni az uniós szinthez?

Viccelhetnénk azzal, hogy az elmúlt hét egy hétben a rovarszakértők országa lettünk, de Orbán Viktor március 15-i beszédével inkább ne vicceljünk – ráadásul messze nem a poloskázás volt az egyetlen igencsak problémás elem az elmondottakban. Pár nappal később a kormány lépett egy még durvábbat: 15 évnyi regnálása után most először gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Mindeközben Magyar Péter atillába öltözve próbálta egyesíteni maga mögött a balos, a jobbos és a liberális szavazókat.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!