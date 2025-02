Orbán Viktor saját magát mikor tiltja ki? – betettek a miniszterelnök szavai a kommentelőknek

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát . Itt pedig a Privátbankár Facebook-oldalát .

Az ukrán-amerikai konfliktus annyira megmozgatta a Privátbankár olvasóit, hogy a második legtöbb kommentet vonzó poszt is ehhez kapcsolódik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanis nem hagyta szó nélkül, hogy Donald Trump szerint alacsony a támogatottsága hazájában és keményen visszaszólt az amerikai elnöknek.

András felvetette: „Az USA-ban is lehet egy szint, ha egy ilyen lett az elnök.”

A Privátbankár Facebook-oldalára is záporoztak a hozzászólások. Donald Trump arról beszélt: Ukrajnának nem kellett volna elkezdenie a háborút. Ez a kijelentés nem csak a nemzetközi közvéleményt sokkolta, hanem olvasóinkat is. Annyira, hogy a Privátbankár Facebook-oldalán ez a bejegyzés lett a hét kommentbajnoka, a hozzászólások közül csak olyanokat idézünk, amelyek elbírják a nyomdafestéket.

Pál és Muci közösen arra emlékeztettek, hogy fiatalabb korában Orbán Viktorhoz is érkezett pénz Soros György irányából: „ Saját magát mikor tiltja ki,hiszen ő is Soros pénzén tanulhatott!!!!”

A Fidesz-KDNP Balatonfüreden tartott kihelyezett frakcióülést, Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédében pedig a már szokásosnak tekinthető tematika szerint külföldi befolyásolási kísérletekről és guruló dollárokról is beszélt. Szerinte politikai korrupció az, amikor valakit azért fizetnek, hogy azt írja, azt mondja, amit kérnek. Egy ponton pedig arra kérte a képviselőket, hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, azokat tiltsák ki Magyarországról.

István is szkepszisének adott hangot: „Meddig uraim? Lesz ez vagy egy hét?”

Valószínűleg még ahhoz is eljutottak Donald Trump finoman szólva is meglepő diplomáciai lépései, aki egy kő alatt él. Az Egyesült Államok Ukrajna bevonása nélkül kezdett tárgyalásokba Oroszországgal az ukrajnai háború ügyében. Február 19-én Káncz Csaba geopolitikai szakértő, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár állandó szerzője volt a Klasszis Klub Live vendége, az Mfor Facebook-oldalán a beszélgetés videójához érkezett a legtöbb hozzászólás. Nem csoda: a Klasszis Klub Live közben élőben kérdezhetnek vendégeinktől, ezzel a lehetőséggel pedig kifejezetten sokan éltek.

Talán nem meglepő, de ismét mozgalmas hetet tudhatunk magunk mögött, a kül- és a belpolitika tekintetében is. Beszóltam a Facebookon című sorozatunkban azokat a posztokat nézzük meg, amelyekre a legtöbb komment érkezett, ezek közül pedig igyekszünk a legkifejezőbbeket, legérdekesebbeket kiválogatni.

Intenzív hét áll mögöttünk, a politikai események nem kímélték az idegrendszerünket. Szerencsére a Facebookon kitárgyalhatjuk, hogy hogyan látjuk a világ dolgait, ezzel a lehetőséggel pedig olvasóink is szívesen élnek. Mely posztok váltották ki a legtöbb interakciót a héten? A Beszóltam a Facebookonból megtudhatja?

