Orbán Viktornak is kínos a magyar válogatott kudarca – Ez Viszont Privát

Fejezetek:
00:00 Intro, beköszönés
01:40 Politikai ügy lett a válogatott kudarca. Átok vagy ennyit tudunk? Utánpótlás. A Nélküled kritikája. Tanult tehetetlenség
21:14 Mit hallottunk Brüsszelben? Választások, uniós pénzek
29:19 Bemutatták a Tisza-jelölteket. Mi alapján választunk majd?
38:45 Fizetések. 397 ezer nettó. Lángos 4200-ért
46:30 Új ukrajnai béketerv. Harci morál és korrupció. Húsdaráló és propaganda
59:51 Elköszönés
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.