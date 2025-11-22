2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Szubjektív Európai Unió Ez Viszont Privát Fizetések Nemzetközi futball Sportbiznisz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktornak is kínos a magyar válogatott kudarca – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Izsó Márton – Vámosi Ágoston – Wéber Balázs

Miért lett legfelsőbb szintű politikai ügy abból, hogy a magyar válogatott egymás után tizedszerre sem jutott ki a foci vb-re? Valóban átok ül rajtunk, vagy sokkal prózaibb okok állnak a háttérben? Mit csiripelnek a verebek Brüsszelben a jövő tavaszi magyar választásokról? Versenyképesek-e a Tisza Párt a héten bemutatott képviselőjelölt-jelöltjei? Örülhetünk-e a 397 ezres nettó mediánbérnek? És mit rejt a legújabb ukrajnai béketerv? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságíró.

Fejezetek: 

00:00 Intro, beköszönés
01:40 Politikai ügy lett a válogatott kudarca. Átok vagy ennyit tudunk? Utánpótlás. A Nélküled kritikája. Tanult tehetetlenség
21:14 Mit hallottunk Brüsszelben? Választások, uniós pénzek
29:19 Bemutatták a Tisza-jelölteket. Mi alapján választunk majd?
38:45 Fizetések. 397 ezer nettó. Lángos 4200-ért
46:30 Új ukrajnai béketerv. Harci morál és korrupció. Húsdaráló és propaganda
59:51 Elköszönés

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

EVP, Wéber Balázs, Imre Lőrinc, Vég Márton

Az adatlopás után már a tiszta választás a tét? Ez Viszont Privát

Újabb mélypontokat ért el a választási kampány a héten: miközben a legnagyobb ellenzéki párt támogatói adatbázisa rejtélyes módon „kiszivárgott”, Orbán Viktor miniszterelnök a bankárvilág pártjának titulálta a Tiszát. A kormány a gazdasági elemzőket is betámadta, amire ráerősítve a közszolgálati média meghekkelte egyikőjük szavait. Az egyik legolvasottabb lap kormányközeli tulajdonba került, Orbán Viktor pedig népes kísérettel a Fehér Házig repült. Volt tehát min vitatkoznia az Ez Viszont Privát e heti csapatának, Wéber Balázs vezető szerkesztőnek, valamint Imre Lőrinc és Vég Márton újságírónak.   

Orbán Viktor kivillantotta a foga fehérjét

Orbán Viktor újabb brüsszeli bűnba(n)kot talált

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő az egyik vezető hazai makrogazdasági elemző értékelésén kiborulva kendőzetlenül hozta a külvilág tudomására, amit eddig is érzékeltünk: nem tűrik a kritikát, aki ilyet fogalmaz meg kormánya tevékenységével kapcsolatban, az szerintük nem magától teszi, hanem csak és kizárólag külső – „természetesen” brüsszeli – nyomásra. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Nem is igazán érdeke Orbán Viktornak a béke?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány a harmatgyenge makrogazdasági adatokat csak és kizárólag az orosz-ukrán háborúval magyarázza, azt az érzetet keltve, mintha a béke esetén minden szép és jó lenne, kilőne a gazdaság. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23. - Ünnepi megemlékezés a Kossuth Lajos téren

Orbán Viktor lázított október 23-án, Magyar Péter katonákat küldene Ukrajnába? Olvasóink értékelték az ünnepi beszédeket

Ez a hét, pontosabban annak második fele az október 23-i nemzeti ünnep meneteiről és a beszédekről szólt. Hol lesznek többen? Ki milyen gondolatokkal mozgósít a választáshoz közeledve? És mit szóltak hozzá az olvasók? Elmondták, és nem sok dicséret volt benne.

Egyes, kormányváltás lehetőségét vizsgáló mutatók. Ábra részlet.

„Orbán a Fidesz és a NER túléléséért küldte Magyar Pétert az ellenzékbe” – olvasóink a legfrissebb közvélemény-kutatásokra reagáltak

Mozgalmas hetünk volt a közvélemény-kutatók jóvoltából, három időközi mérés eredményét is közzétették, ami olvasóinkban heves reakciókat váltott ki. Még ha igaz is lenne az a látszat, hogy bizonyos közvélemény-kutatók a mögöttük álló érdekkörök céljainak megfelelő irányban torzítanak az eredményeken, van, amiben egyetértenek többen is. És vannak az olvasóink, akik közül egyesek hisznek a kutatóknak, mások pedig ettől eltérő magyarázatot látnak a háttérben. Kommentelőink gondolataiból szemezgettünk.

Valójában ezért Budapesten tárgyal Trump és Putyin a békéről?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán Viktor által vázoltakkal szemben sokkal prózaibb oka lehet annak, Európán belül miért pont Magyarországon jön létre a kétségtelenül nagy diplomáciai sikerként értékelhető csúcstalálkozó. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

“Unió leggazdagabb államának választását árgus szemekkel figyeli a világ” – olvasóink nem hittek a külügyminiszternek

„Az oroszok már a spájzban vannak! Bocs, a Külügyminisztériumban!” – olvasóink a héten is bőszen kommenteltek

Szijjártó Péter kedden azt nyilatkozta: nyilvánvalóvá vált a jövő évi választások ukrán befolyásolásának szándéka, amikor sajtóértesülés szerint felmerült ukrán szál a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának fejlesztői csapatában. 

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168