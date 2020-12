Orbán Viktorral valami borzalmasat közölhettek

Szájer József egy nap alatt mindent elveszített - A Hét Videója

Sikamlós történettel foglalkozunk e heti videónkban, Szájer József brüsszeli szexbotrányával. A fideszes politikus meghatározó alakja volt az Európai Parlament magyar szekciójának, a segítsége nélkülözhetetlen volt a magyar kormány és Brüsszel közt egyre eldurvuló viták kezelésében. Mindez azonban múlt idő. Szájer bukott, de vajon a bukása egyéni dráma, vagy egy teljes politikai kurzusról is lerántotta egyben a leplet? Erre is keressük a választ a videóban, meg arra, hogy mennyit veszített a botránnyal a politikus. Aki sok tisztségéről, posztjáról lemondott már, jószerivel egyedül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes tanári kinevezéséről nem tudni, hogy azt megtartja, megtarthatja-e. Végül arra a kérdésre is keressük a választ, hogy szabad-e pálcát törni Szájer József felett. Ön szerint?