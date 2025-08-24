5p
Szubjektív Beszóltam a Facebookon

Orosz agresszió vagy önvédelem? Ukrán honvédelem vagy provokáció? Olvasóink megmondták

mfor.hu

Az orosz-ukrán konfliktus megítélése végletekbe hajlik, egymással ellentétes olvasatok csapnak össze a kommentszekcióban, kibékíthetetlen egyet nem értésre kárhoztatva olvasóinkat. Ön kinek hisz? Honvédelem vagy provokáció, amit az ukránok csinálnak? Agresszió vagy jogos önvédelem, amit az oroszoktól látunk? Olvasóink döntöttek.

Hetente igyekszünk bemutatni egy rövid áttekintést és rendszerezést követően, hogy mely témák mozgósították leginkább olvasóinkat, melyek voltak azok a cikkeink, melyek a közösségi médiában az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalain a legtöbb hozzászólást kiváltották. A válogatás célja nem a szerkesztőségi állásfoglalás vagy véleményformálás, hanem az olvasói reakciók bemutatása. A hozzászólásokat változatlan tartalommal közöljük, csupán a helyesírási hibákat javítjuk ki.

Csütörtökön reggel, amint mi is hírt adtunk róla, rakétatámadás érte Munkácson egy elektronikai gyár épületét. A kárpátaljai attak a magyar határ közelsége, illetve a terület eddigi relatív érintettlensége miatt is újdonság és tekinthető egyfajta eszkalációnak. A fejleményről Rácz András történész, Oroszország kutató, a Corvinus Egyetem mesteroktatója hosszú írást osztott meg, melyet a Privátbankár szemlézett. 

Rácz írásában lényegében arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben létezett olyan illúzió, hogy Kárpátalja egy védett régió, amire nem terjed ki a háború közvetlen veszélye, úgy ez most véget ért, és meglátása szerint a közvetlen támadások várhatóan ismétlődni is fognak. 

Az nem újdonság, hogy olvasóinkat leginkább az orosz-ukrán konfliktus aktuális hírei késztetik kommentelésre. Érdekes módon visszatérően nem is a közvetlen hírhez érkezik a legtöbb észrevétel, hanem inkább a háború egészéhez, a konfliktus alapjaihoz, a felelősök kereséséhez szólnak hozzá. Miközben egyértelműen szakértők tömegei ülnek billentyűzetük felett, a leírt érvelésekben egyértelműen tettenérhető és olvasóink rutinosan le is leplezik kölcsönösen a nézőpontokat befolyásoló „propagandákat”. Elkülönül az ukrán elnököt hibáztató narratíva, ami a kormány által is hangsúlyozott módon azt a szempontot helyezi előtérbe, hogy Zelenszkij már „rég békét köthetett volna”, illetve hogy a Biden-kormány tüzelte fel az ukránokat és így bosszantották fel a saját biztonságát így jogosan féltő orosz népet.

Benedek így fogalmaz:

„Amerika, konkrétan Biden kezdte, biztatta föl az ukrán vezetést anno, a NATO meg fölfegyverezte őket. Ezt ugye könnyű belátni, hogy veszélyeztette Oroszország biztonságát, megpróbálta a Zelenszkij-kormányt jobb belátásra, tárgyalásra bírni [...]. 2023-ban már béke lehetett volna területvesztés nélkül, ha tárgyalnak erről. De a nyugat harcra buzdította az ukrán vezetést. A nép ezt nem akarta és nem is akarja, de Zelenszkij a nyugat hatására, fegyver, pénz és milliárdok birtokában harcol. Ez indokolja sajnos a háborút.”

Emellett pedig természetesen megjelenik a nyugati vezetőktől, illetve hazánkban főleg ellenzéki politikusoktól vagy független sajtóorgánumokban olvasható nézőpont is, mely szerint Oroszország tankokkal védett békéje oximoron, Ukrajna jogosan védi a saját szuverenitását. 

„Hagyjuk már ezt a primitív orosz propagandát! Semmi sem indokolja, hogy az oroszok tömeges mészárlást hajtsanak végre Ukrajnában. Aki ezt elfogadja, az is részese és felelőse a gyilkosságoknak.”

A dichotómiára a példákat napestig sorolhatnánk, magukért beszélnek, de mindkét perspektívára számtalan hozzászólást tudnánk még mutatni. Talán a figyelemre méltó mindebben az a kétpólúsúvá vált gondolkodás, hogy a felek teljesen a magukévá teszik az általuk megismert álláspontot, és bármilyen hozzá kapcsolódó hírt olvasnak, ott leginkább visszatérően ugyanezek az alapkérdések és alap értelmezési ellenállások feszülnek egymásnak. Talán e szélsőségesen különböző értelmezési hozzáállás miatt kerülhet ez a téma visszatérően a legkommenteltebb posztok közé.

A munkácsi gyárat ért támadás nem várt zavart okozott a belföldi kommunikációban is: Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtök reggel részvétet nyilvánított a közösségi oldalán, melyet nem sokkal később módosított: az „orosz rakétatámadás” kifejezésről törölte az orosz szót. A Köztársasági Elnök hivatala magyarázatként a módosításra azt írta, hogy a hivatal „részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott”, ezért pontosítottak. 

Egyes olvasóink azt kérik számon, hogy ha ennyire nyilvánvaló a támadó kibenléte akkor miért az óvatoskodás? Mások humorral reagáltak, és ötleteket adtak, hogy támadhattak esetleg az ufók is, vagy „egy máig harcoló német alakulathoz köthető a támadás”. A reakciók tömkelegéből ugyanakkor egyértelműen kiolvasható, hogy a poszt utólagos módosítása erősen amatőrnek bizonyul, ami sokakban kelt ellenérzést, még annyira is, hogy ennek hangot adjanak. 

Az esettel kapcsolatban közreadtuk Dobrev Klára, a DK elnöke közleményét is, aki rá már talán jellemző explicitséggel fogalmazta véleményét: „Putyin menjen a pokolba az agressziójával együtt!”

A megosztott hírünk alatt érkező kommentek sokasága – különösképpen az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön kiadott Dobrev-közleménnyel együtt – rámutat arra a fontos körülményre is: a DK szerepe a jövő évi választásokon még mindig sok kérdést vet fel. Egyesek Dobrevre a Gyurcsány-éra bűneit olvassák rá, mások a Magyar Péterrel való viszonyát (ki támad kit) kérik rajta számon. Mindenesetre ha nem kerekedne bennünk felül a hazaszeretetből fakadó félelem, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy izgalmas nyolc hónap elé nézünk a belpolitikában is. 

Aki pedig ennél is több véleményre kíváncsi, lájkolja az Mfor Facebook-oldalát és a Privátbankár Facebook-oldalát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

EVP 66 Ez Viszont Privát

Az áruló Péter újabb ígéretei és a jelzőbaktérium – Ez Viszont Privát

Mit üzen Hadházy Ákos autós üldözéses balesete Hatvanpusztán, és Gáza végső ostroma? Miért tűnt fel az idegeneket kiszolgáló Péter az augusztus 20-ai tűzijátékon? Magyar Péter újabb ígéretei. Mit jeleznek a baktériumok az egészségügyben? Mivel tudta javítani népszerűségét a Fidesz? Szubjektív heti visszatekintő adásunkban ezúttal Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró fejtette ki a véleményét.

Gáspár András, Herman Bernadett, Wéber Balázs

A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

A héten az orosz hírszerzés nyíltan beállt Orbán Viktor mögé, miközben a magyar kormányfő Oroszországot kiáltotta ki az ukrajnai háború győztesének. Eljött tehát a showdown ideje? Valóban Ukrajna feje felett döntenek majd Alaszkában? Mit mond el Orbán Viktorról a legújabb fapados fotója, és mit Magyar Péterről a vagizós quadozása?

Válaszolt is Magyar Péter meg nem is – de fontosak a kérdések?

Megnéztük testközelből a Tisza elnökének országjárását. Nem minden kérdésünkre kaptunk választ, de talán a legfontosabbra mégis. Jegyzet.

KP_UE_sziget

„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Az idei Sziget Fesztiválról kényszerűségből távol maradt az északír Kneecap együttes, akinek tagjait a magyar kormány három évre kitiltotta Magyarországról az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatos, a kormány által antiszemitának és terrorizmust támogatónak minősített megnyilvánulásai miatt. Az elmaradt koncert napján fesztiválozókat kérdeztünk arról, hogy mennyire való a politika színpadra, mi a véleményük a gázai helyzetről és az EU lépéseiről. Azt is megkérdeztük, hogy vajon Ukrajnának kellene-e területeket feladnia a béke érdekében, ahogy azt Donald Trump amerikai elnök javasolja?

Elég lesz a kormány csodafegyvere a háború megnyeréséhez?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet a politikai hókuszpókuszok mellett a 3 százalékos lakáshitellel próbál maga mellé csábítani a most még bizonytalan vagy esetleg más párttal szimpatizáló választópolgárokból minél többet. Vajon sikerülhet neki? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Megbecsült, nyugodt időskor helyett kilátástalanság – a hét legjobb kommentjei

Olvasóink ismét heves vitákat folytattak a kormány, az ellenzék és az uniós pénzek ügyében – íme a legérdekesebb hozzászólások.

Herman Bernadett, Vég Márton, Wéber Balázs, EVP

Öngólt lőhet a kormány az újabb osztogatással – Ez Viszont Privát

Egymás után jelenti be az otthonteremtést szolgáló támogatási és hitelprogramok indítását a kormány, amelyet bukás fenyeget a jövő tavaszi választáson. A közszolgák például évi egymillió forint támogatást kapnak lakáshitel-törlesztésre vagy kifizetésre. De mi a hátulütője gazdaságilag az új intézkedéseknek? Miért maradt el a nagy repülőrajt? Mit üzent Orbán Viktor Tusványosról, és mit Magyar Péter Székesfehérvárról? Miért tartozik alvállalkozóinak az éppen a Riviérán lazító Mészáros Lőrinc egyik nagy cége?

A hóhértól várni a kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

A hóhértól várni kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

Orbán Viktor a középosztály megerősítésére hivatkozva vázolta fel politikáját, de ez az érvelés ma már inkább arrogánsnak hat. A felelős szerkesztő jegyzete.

beszóltam

„A pénzt már ellopták, nem is fog felépülni!” – itt szakadt el a cérna olvasóinknál

Olvasóink ezúttal is szenvedélyesen reagáltak: ezek a témák hozták a legtöbb hozzászólást a héten. 

Ez Viszont Privát EVP

Rálőttek Bindzsisztán miniszterelnökére – Ez Viszont Privát

Már a miniszterelnök is arról beszélt, hogy a jövő évi választásokon a Fidesz győzelme nem garantált. Mit tesz ebben a helyzetben a kormány? Mire jó, hogy kastélyokat ad át magáncégeknek? Miért nem fogják vissza magukat a kormánybarát szupergazdagok? Mit lehet a színpadon eljátszani? Miért lépett Volodimir Zelenszkij olyan váratlant, amely tiltakozáshullámot váltott ki?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168