Egyre jobban inog a magyar kormányfő szlovák és szerb szövetségesének a hatalma – de mennyire biztos a széke Orbán Viktornak? A Tisza Párt növelte előnyét a Fidesszel szemben, Majka klipje pedig rátapintott a közhangulatra. A recesszióból kimásztunk, de a plusz 0,6 százalékot azért nem tesszük ki az ablakba. A mini-Dubajról pedig akkora a vita, hogy könnyen bedőlhet az egész projekt. Erről is vitatkoztak a Klasszis Média szubjektív műsora, az Ez Viszont Privát e heti adásában újságíróink, Bózsó Péter, Vég Márton és Wéber Balázs.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!