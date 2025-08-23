Az áruló Péter újabb ígéretei és a jelzőbaktérium – Ez Viszont Privát

Miért maradt el Grecsó Krisztián elmaradt koncertje? Kijár jól az orosz olajjal és a rezsicsökkentéssel? Fékezi az árrésstop az inflációt?
Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.
Fejezetek:
- 0:00 Bevezető. Beköszönés.
- 2:23 Hadházy Ákos üldözéses balesete Hatvanpusztánál.
- 9:08 Gáza végső ostromára készül az izraeli hadsereg, Sebrenica példája
- 14:11 Tiltakozzunk-e? Mire van lehetőség?
- 16:09 Orseoló Péter az ünnepi tűzijátékban.
- 19:09 Grecsó Krisztián elmaradt koncertje.
- 22:33 Hol vannak értelmes viták? Választási program? Magyar Péter újabb 10 pontja.
- 33:18 Orosz olaj és rezsicsökkentés
- 39:11 Baktériumfertőzés a fehérvári kórházban
- 45:42 A Fidesz növelte népszerűségét, csökkent a Tisza Párt előnye, a 3 százalékos lakáshitel
- 53:09 Mi lesz az árrésstoppal? Infláció.
- 56:43 Elköszönés. Iratkozzanak fel!
