Az áruló Péter újabb ígéretei és a jelzőbaktérium – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Csabai Károly – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton

Mit üzen Hadházy Ákos autós üldözéses balesete Hatvanpusztán, és Gáza végső ostroma? Miért tűnt fel az idegeneket kiszolgáló Péter az augusztus 20-ai tűzijátékon? Magyar Péter újabb ígéretei. Mit jeleznek a baktériumok az egészségügyben? Mivel tudta javítani népszerűségét a Fidesz? Szubjektív heti visszatekintő adásunkban ezúttal Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró fejtette ki a véleményét.

Miért maradt el Grecsó Krisztián elmaradt koncertje? Kijár jól az orosz olajjal és a rezsicsökkentéssel? Fékezi az árrésstop az inflációt?

Erről is vitatkozott a Klasszis Média szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

  • 0:00 Bevezető. Beköszönés.
  • 2:23 Hadházy Ákos üldözéses balesete Hatvanpusztánál.
  • 9:08 Gáza végső ostromára készül az izraeli hadsereg, Sebrenica példája
  • 14:11 Tiltakozzunk-e? Mire van lehetőség?
  • 16:09 Orseoló Péter az ünnepi tűzijátékban.
  • 19:09 Grecsó Krisztián elmaradt koncertje.
  • 22:33 Hol vannak értelmes viták? Választási program? Magyar Péter újabb 10 pontja.
  • 33:18 Orosz olaj és rezsicsökkentés
  • 39:11 Baktériumfertőzés a fehérvári kórházban
  • 45:42 A Fidesz növelte népszerűségét, csökkent a Tisza Párt előnye, a 3 százalékos lakáshitel
  • 53:09 Mi lesz az árrésstoppal? Infláció.
  • 56:43 Elköszönés. Iratkozzanak fel!

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Gáspár András, Herman Bernadett, Wéber Balázs

A szemünk előtt veszíti el varázsát Orbán Viktor?

A héten az orosz hírszerzés nyíltan beállt Orbán Viktor mögé, miközben a magyar kormányfő Oroszországot kiáltotta ki az ukrajnai háború győztesének. Eljött tehát a showdown ideje? Valóban Ukrajna feje felett döntenek majd Alaszkában? Mit mond el Orbán Viktorról a legújabb fapados fotója, és mit Magyar Péterről a vagizós quadozása?

Válaszolt is Magyar Péter meg nem is – de fontosak a kérdések?

Megnéztük testközelből a Tisza elnökének országjárását. Nem minden kérdésünkre kaptunk választ, de talán a legfontosabbra mégis. Jegyzet.

KP_UE_sziget

„Nagyon is van helye a politikának a színpadon” – az utca embere a Szigeten

Az idei Sziget Fesztiválról kényszerűségből távol maradt az északír Kneecap együttes, akinek tagjait a magyar kormány három évre kitiltotta Magyarországról az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatos, a kormány által antiszemitának és terrorizmust támogatónak minősített megnyilvánulásai miatt. Az elmaradt koncert napján fesztiválozókat kérdeztünk arról, hogy mennyire való a politika színpadra, mi a véleményük a gázai helyzetről és az EU lépéseiről. Azt is megkérdeztük, hogy vajon Ukrajnának kellene-e területeket feladnia a béke érdekében, ahogy azt Donald Trump amerikai elnök javasolja?

Elég lesz a kormány csodafegyvere a háború megnyeréséhez?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet a politikai hókuszpókuszok mellett a 3 százalékos lakáshitellel próbál maga mellé csábítani a most még bizonytalan vagy esetleg más párttal szimpatizáló választópolgárokból minél többet. Vajon sikerülhet neki? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Megbecsült, nyugodt időskor helyett kilátástalanság – a hét legjobb kommentjei

Olvasóink ismét heves vitákat folytattak a kormány, az ellenzék és az uniós pénzek ügyében – íme a legérdekesebb hozzászólások.

Herman Bernadett, Vég Márton, Wéber Balázs, EVP

Öngólt lőhet a kormány az újabb osztogatással – Ez Viszont Privát

Egymás után jelenti be az otthonteremtést szolgáló támogatási és hitelprogramok indítását a kormány, amelyet bukás fenyeget a jövő tavaszi választáson. A közszolgák például évi egymillió forint támogatást kapnak lakáshitel-törlesztésre vagy kifizetésre. De mi a hátulütője gazdaságilag az új intézkedéseknek? Miért maradt el a nagy repülőrajt? Mit üzent Orbán Viktor Tusványosról, és mit Magyar Péter Székesfehérvárról? Miért tartozik alvállalkozóinak az éppen a Riviérán lazító Mészáros Lőrinc egyik nagy cége?

A hóhértól várni a kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

A hóhértól várni kegyelmet – Orbán Viktor és a középosztály valósága

Orbán Viktor a középosztály megerősítésére hivatkozva vázolta fel politikáját, de ez az érvelés ma már inkább arrogánsnak hat. A felelős szerkesztő jegyzete.

beszóltam

„A pénzt már ellopták, nem is fog felépülni!” – itt szakadt el a cérna olvasóinknál

Olvasóink ezúttal is szenvedélyesen reagáltak: ezek a témák hozták a legtöbb hozzászólást a héten. 

Ez Viszont Privát EVP

Rálőttek Bindzsisztán miniszterelnökére – Ez Viszont Privát

Már a miniszterelnök is arról beszélt, hogy a jövő évi választásokon a Fidesz győzelme nem garantált. Mit tesz ebben a helyzetben a kormány? Mire jó, hogy kastélyokat ad át magáncégeknek? Miért nem fogják vissza magukat a kormánybarát szupergazdagok? Mit lehet a színpadon eljátszani? Miért lépett Volodimir Zelenszkij olyan váratlant, amely tiltakozáshullámot váltott ki?

Kneecap

A Kneecap-balhé, avagy az Orbán-kormány kinyírta a művészi szabadságot is

Jegyzet arról, hogy miközben a magyar kormányfő a gázai borzalom miatt körözött Netanjahu elé kiteríti a vörös szőnyeget, addig a borzalmat elítélő, vitatott botránybandát kitiltja az országból. Több száz liberális (?) művész és értelmiségi a Kneecap ellen bőszen tiltakozik, a gázai civil áldozatokat viszont meg sem említi.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


