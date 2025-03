Lehet-e népszerű egy poloska?

Azok után, hogy a kormányfő a február 22-ei évértékelőjében meghirdette a két- és háromgyermekes anyák adómentességét (amihez aztán néhány nappal később hozzábiggyesztette a 30 év alatti egygyermekes hölgyekét is – talán bejelentése diszkriminatív minősítése láttán), valamint a nyugdíjasok áfavisszatérítését!

Ám meglehet, nem is ez, hanem az vághatta ki a biztosítékot kormánypárti körökben, hogy Orbánnál nemcsak Magyar, hanem – horribile dictu! – még Karácsony Gergely és Hadházy Ákos is népszerűbb.

Öt hónapja egyébként Magyar még 51:40 arányban vezetett Orbán előtt, most viszont Magyart csak – ahogy a Medián fogalmazott – „valamivel többen látnák szívesen a politikában”, mint Orbánt. Igaz, az elutasítottságban már sokkal jelentősebb a különbség, 62 százalék nem szeretné a jelenlegi miniszterelnököt látni a kormány élén, ellenben Magyart csak 48 százalék.

A másik lehetőség annyira durva, hogy azt nem is merem elhinni. Eszerint a Nézőpont nem is telefonált, hanem a Medián után „ex has” hozott ki egy eredményt. A megengedőbb – mondjuk úgy – 2/a verzió szerint néhány óra alatt jött neki össze az ezer vélemény, s mivel ciki lett volna ennek időzítését tálalni, a felmérést visszadátumozták.

Ha hinnék az összeesküvés-elméletekben, akkor két opciót tartanék elképzelhetőnek. Az egyik, hogy a közvélemény-kutatók között is működik az ipari kémkedés. Így, miután a Nézőponthoz eljutott az az információ, hogy mire készül a Medián, vad telefonálgatásba kezdtek – s mint a felmérés időtartamából látható, ők jóval sikeresebbek voltak, még harmadannyi napra sem volt szükségük, hogy összejöjjön az ezer fős reprezentatív minta.

A két közlésből azt is megtudhattuk, hogy a Medián február 27. és március 8., míg a Nézőpont március 10. és 12. között végezte el a felmérését – mindketten ezer embert kérdeztek meg.

Ezzel együtt is szürreális, ami e hét csütörtökön történt. A Medián reggel 7 órakor tette közzé, hogy Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, Orbán Viktor csak a negyedik . Kevesebb mint nyolc órával később jelent meg, hogy a Nézőpont Intézet pont fordítva mért: Orbán a legnépszerűbb, ráadásul az előnye sokkal nagyobb Magyarral szemben, mint amekkora hátránya a Mediánnál volt.

Jól tudom, az lehetetlen, hogy még csak nagyjából is ugyanazokat a polgárokat kérdezzék meg az egyes intézetek. Az viszont nagyon is elképzelhető, hogy a kérdezőbiztos munkáltatójának hallatán vagy lecsapják a telefont (intelligensebb módon közlik: nem szeretnének válaszolni), vagy éppen ellenkezőleg: örömmel mondják el a véleményüket.

Az előbbi eredményre olyan közvélemény-kutató szokott jutni, amelynek semmilyen kapcsolódása nincs a kormányhoz, az utóbbira meg olyan, amelyiknek van. Ami akaratlanul is felkelti az emberben a gyanút. Nevezetesen, hogy valamelyikük nem objektív.

Előrebocsátom, hogy nem ismerem pontosan a közvélemény-kutatók munkamódszereit. Így akár értetlenül is állhatnék az utóbbi egy év igencsak széttartó eredményei láttán. Vagyis amikor az egyik intézet a Tisza Pártot hozza ki a legnépszerűbbnek, a másik meg a Fideszt.

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a csillagászati tavasz pénteki beköszönte Orbán Viktor nagytakarítási kedvét is meghozta. Aminek következményei ma még beláthatatlanok. Addig is két közvélemény-kutatás borzolhatja a kedélyeket. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

