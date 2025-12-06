Putyinnal már lassan mindenről tárgyalnak, csak a békéről nem – Ez Viszont Privát

Ezekről a kérdésekről is vitáztak szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában újságíróink, Bozsó Péter, Imre Lőrinc és Vég Márton.
Fejezetek:
- 00:00 Intro, beköszön.
- 02:10 Tényleg nettó befizető lett Magyarország az Európai Unióban?
- 08:53 A Fidesz és a Tisza viszonya Brüsszellel.
- 12:13 Gigantikus uniós védelmi hitelcsomagra pályázott a magyar kormány.
- 23:14 Orbán Viktorék után Witkoffék látogattak el Moszkvába.
- 30:30 Putyinnal most bármiről lehet tárgyalni, a béke kivételével?
- 34:26 Morális dilemmák a háborúval kapcsolatban. „Háborúpártiak” lennénk?
- 45:00 A Mol tényleg bevásárolhatja magát a szerb állami olajvállalatba?
- 48:26 A szokásosnál is több közvélemény-kutatás érkezett: apad a Tisza?
- 51:10 Miből fognak kampányolni Magyar Péterék?
- 55:16 Vita a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László körül.
- 59:14 Elköszön.
Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>
A korábbi adások itt érhetők el.