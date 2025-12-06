2p

Putyinnal már lassan mindenről tárgyalnak, csak a békéről nem – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton – Vég Márton

Hogyan lehetünk nettó befizetők az Európai Unióban, az egyik legfejletlenebb országként? Bár kezdetben Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs főnöke tiltakozott, mégis az egyik legnagyobb összegű hitelt veszi fel Magyarország az EU közös védelmi keretéből. Morális dilemmák az orosz-ukrán háború kapcsán. Egymásnak adják a Kreml kilincseit a tárgyalódelegációk Putyinnál – mindenről szó esik, csak a békéről nem? Áradás után apadás, avagy mi történik a Tisza támogatottságával?

Ezekről a kérdésekről is vitáztak szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában újságíróink, Bozsó Péter, Imre Lőrinc és Vég Márton. 

Fejezetek: 

  • 00:00 Intro, beköszön.
  • 02:10 Tényleg nettó befizető lett Magyarország az Európai Unióban?
  • 08:53 A Fidesz és a Tisza viszonya Brüsszellel.
  • 12:13 Gigantikus uniós védelmi hitelcsomagra pályázott a magyar kormány.
  • 23:14 Orbán Viktorék után Witkoffék látogattak el Moszkvába.
  • 30:30 Putyinnal most bármiről lehet tárgyalni, a béke kivételével?
  • 34:26 Morális dilemmák a háborúval kapcsolatban. „Háborúpártiak” lennénk?
  • 45:00 A Mol tényleg bevásárolhatja magát a szerb állami olajvállalatba?
  • 48:26 A szokásosnál is több közvélemény-kutatás érkezett: apad a Tisza?
  • 51:10 Miből fognak kampányolni Magyar Péterék?  
  • 55:16 Vita a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Gajdos László körül.
  • 59:14 Elköszön.

EVP 78

„Leleplező” cikkek, hangulatjavítás és a csőd okai – Ez Viszont Privát

Miről szól az Index újabb „leleplező” cikke? Milyen állapotban van a hazai közbeszéd? Miért zárkózik fel a Fidesz a Tisza Párthoz? Mitől javulhat a hangulat, és miért fontos, hogy  működőképes-e az ország? Mire jó a forint amerikai védőpajzsa? A magyar válogatott és Budapest csődjének okai. A süllyedő hajón is van luxus mentőcsónak? Miért váltott Kósa Lajos? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Csabai Károly főszerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

A kormánynak mindent szabad, a Tiszának semmit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az egyre durvább, más kifejezéssel: mélyebbre süllyedő választási küzdelemben a jelek szerint az a kormánypártok taktikája, hogy állítanak valamit politikai ellenfelükről, amit aztán az hiába cáfol az utolsó betűig, azzal már kész tényként kezelve kampányolnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP

Orbán Viktornak is kínos a magyar válogatott kudarca – Ez Viszont Privát

Miért lett legfelsőbb szintű politikai ügy abból, hogy a magyar válogatott egymás után tizedszerre sem jutott ki a foci vb-re? Valóban átok ül rajtunk, vagy sokkal prózaibb okok állnak a háttérben? Mit csiripelnek a verebek Brüsszelben a jövő tavaszi magyar választásokról? Versenyképesek-e a Tisza Párt a héten bemutatott képviselőjelölt-jelöltjei? Örülhetünk-e a 397 ezres nettó mediánbérnek? És mit rejt a legújabb ukrajnai béketerv? Ezt is megvitatta szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vámosi Ágoston újságíró.

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

A Tisza talált 308 bátor embert – de Magyar Péter is közéjük tartozik?

Most megmutathatná a Tisza elnöke a kétkedőknek, hogy nem akar „feljavított” Orbán Viktor lenni. Tényleg Hadházy Ákos jelentene veszélyt a kormányváltásra? Jegyzet a Tisza jelöltállításáról.

Ugye csak fake news, hogy Szijjártó Péter lett a Honvéd elnöke?

Jegyzet arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter addig sertepertélt a Honvéd VIP részlegén, míg felkérték elnöknek. Kérdés, hogy a szurkolók milyen rigmusokkal fogják köszönteni.

EVP, Wéber Balázs, Imre Lőrinc, Vég Márton

Az adatlopás után már a tiszta választás a tét? Ez Viszont Privát

Újabb mélypontokat ért el a választási kampány a héten: miközben a legnagyobb ellenzéki párt támogatói adatbázisa rejtélyes módon „kiszivárgott”, Orbán Viktor miniszterelnök a bankárvilág pártjának titulálta a Tiszát. A kormány a gazdasági elemzőket is betámadta, amire ráerősítve a közszolgálati média meghekkelte egyikőjük szavait. Az egyik legolvasottabb lap kormányközeli tulajdonba került, Orbán Viktor pedig népes kísérettel a Fehér Házig repült. Volt tehát min vitatkoznia az Ez Viszont Privát e heti csapatának, Wéber Balázs vezető szerkesztőnek, valamint Imre Lőrinc és Vég Márton újságírónak.   

Orbán Viktor kivillantotta a foga fehérjét

Orbán Viktor újabb brüsszeli bűnba(n)kot talált

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő az egyik vezető hazai makrogazdasági elemző értékelésén kiborulva kendőzetlenül hozta a külvilág tudomására, amit eddig is érzékeltünk: nem tűrik a kritikát, aki ilyet fogalmaz meg kormánya tevékenységével kapcsolatban, az szerintük nem magától teszi, hanem csak és kizárólag külső – „természetesen” brüsszeli – nyomásra. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban

„14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak

Csütörtökön a kormányülést követően dobta be Orbán Viktor a közösségimédia-oldalán, hogy döntést hozott a kormány és lesz 14. havi nyugdíj, ugyanakkor a bevezetés időpontja még kidolgozás alatt van. Olvasóink jobbára kiakadtak, a többség vagy nem ért egyet a döntéssel vagy nem hisz benne, hogy megtörténne.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

Már most választási csalást követ el a Fidesz?

A héten bizonyossá vált, hogy stagnált a magyar gazdaság az első háromnegyed évben – a miniszterelnök által vizionált repülőrajtból semmi sem lett. A Fidesz hamisított Magyar Péter-videókkal és a májkrémre kiterjesztett árréstoppal kampányol, de egyre inkább leszakad a Tiszától. És miközben Lázár János ferihegyi vasutat vizionál, az általa felügyelt vasúti cégek csaknem egy éve képtelenek helyreállítani egy nemzetközi fővonalat Veszprém közelében.

