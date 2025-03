Ravasz csapdát állított Orbán Viktor Magyar Péternek

Lehet-e kritizálni a „magyar édesanyák” adómentességét, vagy ez politikai öngyilkosság lenne? És ha ez igazságtalan és a költségvetés szempontjából is tarthatatlan? Mit léphet erre Magyar Péter most és mit egy esetleges választási győzelem után? Újabb lépésekkel kerülünk közelebb a putyini típusú diktatúrához? E kérdésekről is beszélgetett, vitatkozott a Klasszis Média műsorában, az e heti Ez Viszont Privátban Litván Dániel, Vég Márton és Wéber Balázs újságíró.