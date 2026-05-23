Súlyos titok lappanghat a kegyelmi ügy hátterében – Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Miközben eddig ismeretlen okból halálos robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében, közelít a végső, nagy robbanáshoz a Fideszt mélybe rántó kegyelmi ügy is: pénteken a Sándor-palota közzétette a botrány náluk lévő dokumentációját. Ebből kiderül az is, hogy a kegyelmi döntést egyedül Novák Katalin akkori köztársasági elnök hozta meg – de vajon miért? És kinek a nyomására? És robbanással fenyeget a NATO és Oroszország viszonya is a rendszeressé váló orosz drónberepülések miatt.

Mindeközben Magyar Péter túlesett a külföldi tűzkeresztségen – de mi lehet a lengyel út hozadéka? Tényleg visszatér majd az orosz gáz? És indokolt-e a miniszterelnöki ciklusok limitálásáról szóló alaptörvénymódosítás, vagy éppen a devizahiteles károsultakat segíteni hivatott törvényjavaslat, amiket a héten nyújtott be a Tisza Párt?

Erről is vitáztak szubjektív műsorunk, a megújult Ez Viszont Privát e heti adásában Herman Bernadett és Wéber Balázs vezető szerkesztők, valamint Bózsó Péter újságíró.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Beköszön.
02:32 Halálos robbanás a Molnál. De miért?   
12:27 Baltikumi izmozás. Meddig feszítik a húrt? Orosz gáz.    
22:34 Magyar-show Lengyelországban. Példa Európának? Miért jobb a lengyel gazdaság?
32:32 Szétesőben a Fidesz.
36:44 Kegyelmi ügy. Egy visszautasíthatatlan kérés?   
43:59 Nem lesz többé kormányfő Orbán Viktor.    
46:54 Devizahitelesek kártalanítása.  
55:32 Lesznek-e megszorítások?
59:37 Elköszön.

Elszámoltatás

Meddig juthatnak Magyar Péterék az elszámoltatásban? Ez Viszont Privát

Hihetetlen gyorsasággal zajlanak az események az április 12-i országgyűlési választások óta. Nagyon rövid idő, 30 nap alatt megalakult az új Tisza-kormány, a héten a miniszterek meghallgatása és az első kormányülés is lezajlott. A társadalomban eközben óriási igény látszik az elszámoltatásra. De mennyire lehet sikeres a korruptnak tartott politikusok, oligarchák bíróság elé állítása, a kétes utakon szerzett vagyonok visszaszerzése? Ezekről a kérdésekről is vitázott az Ez Viszont Privát jubileumi, 100. adásában Herman Bernadett főmunkatárs, valamint Imre Lőrinc és Litván Dániel újságíró. 

Meghalt a király? Éljen a király!

Game on! Innen indul a Magyar-kormány

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a héten megalakult a Magyar-kormány, amelyet Orbán Viktor stílszerűen „köszöntött” – úgy, ahogy azt az utóbbi tizenhat évben megszokhattuk tőle, s ami a történelmi vereségéhez vezetett. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Wéber Balázs, Herman Bernadett, Gáspár András

Dőlnek a NER-dominók, kezdődik a Tisza-korszak – Ez Viszont Privát

Az Orbán-kormányok alatt állami kommunikációs tendereken multimilliárdossá lett Balásy Gyula a héten teljes fegyverletételt hajtott végre azáltal, hogy egy Tisza-közeli médium stúdiójában ajánlotta fel az államnak cégbirodalma zászlóshajóit, valamint magánvagyona egy részét. Mindeközben kiderült, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos alapja jórészt Fidesz-közeli celebek kifizetőhelyévé vált. Dőlnek a NER-dominók, és hol van még a vége?

Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Egy történelmi nap: ilyen volt az alakuló ülés testközelből

Maratoni hosszúságú napnak ígérkezett május 9-e. Az új Országgyűlés alakuló ülésén nemcsak a parlamentben, hanem a Kossuth téren is zajlottak az események – és zaljanak is, ki tudja, meddig. A hivatalos program fénypontjának Magyar Péter miniszterelnökké választása és parlamenti beszéde számított.

Orbán Viktor már a látszatra sem ügyel – Magyar Péter viszont túlságosan is sokat ad rá

Orbán Viktor már a látszatra sem ügyel – Magyar Péter viszont túlságosan is sokat ad rá

Mit üzen Orbán Viktor azoknak, akik hittek benne vagy legalább önös érdekből számítottak rá? És melyik lesz az első igazi konfliktus, amibe beleáll Magyar Péter? Jegyzet a hét eseményeiről. 

Versenyt fut az idővel Magyar Péter az uniós pénzekért Brüsszelben – Ez Viszont Privát

A héten már leendő miniszterelnökként tárgyalt Magyar Péter az EU fővárosában az uniós vezetőkkel. A Tisza Párt elnöke optimista: szerinte május végéig megszülethet a megállapodás a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Az egyik nagy kérdés, hogy ehhez pontosan milyen feltételeket kell teljesítenie. Mindeközben eldőlt, hogy Orbán Viktor 36 év után távozik a magyar Országgyűlésből – korszakváltó időket élünk.

Simor András megzsarolása jól példázza, hogyan működött a NER

Simor András zsarolásgyanús esete jól példázza, hogyan működött a NER

Főszerkesztői jegyzet arról, meddig volt hajlandó elmenni az Orbán-rezsim, ha nem tetszett neki egy kritika. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Orbán Viktor még egyszer belenevetett a választók arcába

Még egyszer, talán utoljára kiderült, hogy mit is gondol Orbán Viktor a demokráciáról, a választói akaratról – és a Fidesz-frakció tagjairól pontosan. Jegyzet.

Csöbörből vödörbe?

Csöbörből vödörbe?

Kétharmados felhatalmazást kapott a Tisza Párt és Magyar Péter a választóktól, és azt sulykolja, hogy a jogállamiságot figyelembe véve fog kormányozni. Ehhez képest elég érdekes elképzelésekkel indítja az első ciklusát. Jegyzet.

Amerikából tolták meg a Fidesz-kampányt, de számít ez még? Ez Viszont Privát

A hazai közvélemény-kutató cégek többsége a Tisza Párt győzelmére számít az április 12-i országgyűlési választásokon. Gőzerővel zajlik a mozgósítás mindkét oldalon, a Fidesz kampányát az Egyesült Államok alelnöke, J.D. Vance személyesen is megtámogatta az utolsó napokban. Nemcsak az ország, az Ez Viszont Privát csapata is már a választás lázában ég.

