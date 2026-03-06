5p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Szubjektív A hét margójára Egyesült Államok Irán Ukrajna Donald Trump Orbán Viktor Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? Üdv a „szép új világban”!

Litván Dániel
Litván Dániel

Nem azt mondta az ukrán elnök. De mondhatta volna akár azt is. Olyan hely lett ugyanis a világ, ahol mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül lehet átfogó támadássorozatot indítani egy ország ellen. Jegyzet.

Kezdjük az elején. Valóban „halálosan megfenyegette” Volodimir Zelenszkij Orbán Viktort? Valóban nagyon, veszélyesen félreérthetően fogalmazott az ukrán elnök, de sokan, sok helyen megírták, hogy félrefordítás az elhíresült

„Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén”

kitétel. Bár ukránul nem tudok, azok szerint, akik tudnak, a problémát a „дамо адресу” kifejezés okozza, ugyanis ez szó szerint valóban azt jelenti „megadjuk a címét”, azonban valójában inkább „megadjuk az elérhetőségét” jelent.

A szövegkörnyezetből pedig egyértelmű, hogy utóbbi értelemben használta Zelenszkij, hiszen arról beszél, hogy azért adná meg a címet/elérhetőséget, hogy „a fegyveres erők”, „a mi fiaink” felhívhassák, és a saját nyelvükön beszéljenek vele. Miért hívnák fel, ha odamennek személyesen? További áthallást okoz persze az „elbeszélgetni valakivel” magyarban egyértelmű áthallásossága – aki elmegy elbeszélgetni valakivel, az pont nem beszélgetni akar, ugyebár. Nem tudom, ukránul hogy van ez, mindenesetre ez is hozzájárult az üzenet magyar fordításának egyértelmű fenyegető hangneméhez.

Valójában inkább az a kérdés, Zelenszkij arra gondolt-e, a magyar származású ukrán katonák beszélgessenek-e el a „saját nyelvükön”, azaz magyarul a magyar miniszterelnökkel, vagy inkább valami olyasmire, hogy a katonák a saját szavaikkal mondják el, mit okoz a pénz és a fegyverek hiánya a fronton – de semmiképpen sem arra, hogy a katonáit odaküldi a magyar kormányfő otthonához.

Ajándékot kapott Orbán Zelenszkijtől

Persze egy államfőnek ilyen kényes helyzetben nem szabadna ilyen félreérthetően fogalmaznia (és az is tény, a rendes fordítás is kicsit fenyegetően hangzik) – de az utóbbi hetekben minden korábbinál feszültebb, kemény üzengetésekkel teli magyar-ukrán viszony kontextusában egyáltalán nem olyan durva.

Nem először feszül össze a két vezető – mi fér bele?
Nem először feszül össze a két vezető – mi fér bele?
Fotó: Facebook

Érdekes, hogy nemcsak a kormány és a hozzá közeli lapok vették át az eredeti, logikátlan, megmagyarázhatatlan verziót, hanem első körben a független/kormánykritikus sajtó is – gondolkozás nélkül, ami igen tanulságos. Így aztán az a helyzet, hogy néhány héttel a választások előtt az állítólag az Orbán-kormány megdöntésére, sőt ugye akár a magyar kormányzati narratíva szerint fizikai megtámadására készülő Zelenszkij hatalmas ütőkártyát adott Orbán Viktor kezébe ezzel a megszólalással.

Trumpnak és Putyinnak szabad, Zelenszkijnek nem?

De lépjünk egy picit hátrébb. És ha Zelenszkij valóban fizikai biztonságában fenyegette volna meg Orbán Viktort, akkor szerintem ezen sem lenne szabad ennyire felháborodnia a magyar kormányfőnek és a hozzá hűséges sajtónak.

Ugyanis Orbán Viktor és a magyar kormány az, amelyik rendre relativizálja Oroszország Ukrajna ellen elkövetett, formális hadüzenet nélküli katonai akcióját, amelynek bizony az első hetekben mindenképp része volt Zelenszkij elnök „levadászásának” terve is – csak éppen nem sikerült. A két ország, a két államfő közti nézeteltérés ott nem holmi fenyegetőzésbe, hanem nyílt, fizikai, háborús agresszióba ment át, méghozzá Vlagyimir Putyin parancsára.

De ott van a magyar kormányfő másik két fontos szövetségese, Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is. Trump néhány hete egyszerűen elraboltatta egy szuverén ország, Venezuela elnökét, miközben előtte és utána Grönland katonai erővel történő elfoglalásával fenyegetőzött.

Aztán pedig Netanjahu és Trump közösen, mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül átfogó támadássorozatot indított Irán ellen. Ennek egyik első elemeként megölték Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfelsőbb vezetőjét, ráadásul több családtagjával, kormányának és haderejének több vezetőjével egyetemben.

Hámeneiről gondolhatunk bármit, de nemhogy halálos ítéletet nem szabott ki rá semmilyen bíróság, de még csak vádemelés sem történt ellene semmilyen jogi fórumon. Ellentétben például Putyinnal vagy Netanjahuval, ugyebár, akik ellen elfogatóparancs van érvényben. Ott pedig már elég ingoványos talajra tévedünk, ha azt mondjuk, Hámenei Irán nukleáris programja miatt veszélyt jelentett Izraelre és az Egyesült Államokra, tehát a megölése „jogos” volt. Mi az a fenyegetés, amire már megfelelő válaszlépés egy gyilkos légicsapás? Igen, ha az illető ujja a nukleáris fegyvereket indító gomb felé közeledik, az egyértelmű, de ezen a helyzeten innen? Ukrajna például érvelhet úgy, hogy az ország létéért folytatott háborúban pénzügyi forrásaik és energiaellátásuk esetleges blokkolása Ukrajna létét, katonái, civil polgárai életét fenyegeti, és mint ilyen, bármilyen válaszlépést legitimál?

Aztán az amerikai haditengerészet néhány nappal később elsüllyesztett egy indiai hadgyakorlaton résztvevő iráni hadihajót, a matrózokat pedig sorsára hagyta, mostani tudásunk szerint 87-en vesztették életüket (sokakat az indiai haditengerészet hajói kimentették, de nem tudjuk, még hány életet lehetett volna megmenteni, ha az amerikai tengeralattjáró vagy más amerikai egységek beszállnak a mentésbe). Korábban Trump utasítására az amerikai fegyveres erők fegyvertelen, védekezésre képtelen, mit sem sejtő, állítólagos drogcsempészeket vadásztak le nemzetközi vizeken, kilométerekről kilőtt levegő-föld rakétákkal.

Szóval üdv ebben a szép új világban, amelyben a jog csak a gyengékre vonatkozik, az erősek azt csinálnak, amit akarnak. Ha ezzel valakinek alapvetően nincs baja, akkor Zelenszkij megszólalásával se legyen.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bózsó Péter, Csabai Károly, Wéber Balázs

Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

még ne

Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Jegyzet arról, hogy a magyar-ukrán energiakonfliktusért és a milliárdos károkért mindenképp az Orbán-kormány a felelős.

Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatások olcsóbbá válásához. Miért pont most hangzott el ez a kijelentés és van ennek alapja? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

evp85

Hiába a rezsistop, Lázár János egymaga eldönti a választást? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: a kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit, a Tisza Párt újabb nagy nevet igazolt, Lázár János szerint pedig migránsok híján a vonatok vécéjét a cigányoknak kell takarítaniuk. 

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP, Wéber Balázs, Király Béla, Vég Márton

Orbán Viktor megint ledobta a rezsigyilkos bombát, nagy spílert igazolt Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Felrobbantotta a Facebookot a héten a magyar miniszterelnök a januári rezsicsökkentést beígérő radiátoros posztjával. A figyelemfelkeltés bejött, de a vagizós jópofizás önmagában kevés lesz áprilisban. Tényleg ekkora bajban van a Fidesz? És amúgy mennyibe kerül nekünk a rezsicsökkentés? Eközben alakul a Tisza csapata, a héten bemutatták a párt gazdaságiminiszter-jelöltjét. Kapitány István a nem éppen gyerekzsúr olajbizniszben edződött, ami jó beugró lehet a politikába. Mindeközben a Nobel-díj- és Grönland-fixációval küzdő Trumptól már a Patrióták politikusai is elhatárolódnak – Orbán Viktor viszont úgy tesz, mintha nem történne semmi.

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP_016_jo

Ön meg tudna élni 220 ezer forintból? Ez Viszont Privát

Bel- és külpolitikai fronton is csak úgy kapkodtuk a fejünket az év elején. Kevesebb mint 90 nap van hátra a hazai országgyűlési választásokig. Sulyok Tamás köztársasági elnök a várakozásoknak megfelelően kitűzte a voksolás időpontját: április 12-én az egész világ Magyarországra figyel majd.

Mit mondana erre Torgyán József?

Mit mondana erre Torgyán József?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a választások időpontjának ismertté válása előtt egy nappal az építési és közlekedési miniszter bejelentette, ezentúl a Fidesz kampányára fordítja az erejét, teendőit április 12-éig a helyettesére bízza. Le nem mond, de ha úgy adódik, nem veszi fel a fizetését. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168