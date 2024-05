Titkolózik Magyar Péter, de miért? - Ez Viszont Privát podcast

Kell-e rettegnie Orbán Viktornak Magyar Pétertől? És Gyurcsány Ferencnek?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a rendszerváltás óta még sohasem volt akkora eltérés az egyes közvélemény-kutatások eredményei között, mint most. Csupán az tűnik biztosnak, hogy továbbra is a Fidesz söpri be a legtöbb szavazatot, ám hogy mennyit szerez meg Orbán Viktor pártja, valamint a kegyelmi botrány után a közéletbe berobbant Magyar Péter Tiszája, illetve Gyurcsány Ferenc DK-ja, arról már jelentősen divergálnak a számok. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.