Titokban tesztelték a tanárokat, nem jött be - olvasóink Pintér Sándorék legújabb húzásáról

Olvasóinkat ezúttal egy oktatásügyi téma hozta leginkább lázba: történt ugyanis, hogy a Belügyminisztérium nagy titokban szervezte meg a pedagógusi minőségértékelés pilotját. Bár az ötlet kezdettől fogva óriási ellenállást váltott ki, a kormány figyelmen kívül hagyta az érintettek tiltakozását, és megkezdte a rendszer tesztelését tavasszal, 35-40 meg nem nevezett köznevelési intézményben - az eredmény viszont feltehetőleg nem az lett, amit vártak, hiszen minden igazgató a maximálishoz közeli pontszámot adott beosztottjainak.

Kapcsolódó cikk Csúnyán elszabotálták Pintér Sándorék nagy tervét A tanári teljesítményértékelési rendszer tesztje igencsak érdekesen sikerült.

De mit szóltak mindehhez az olvasóink?

Ági szerint:

A tantestületeken belül mindig volt verseny. Ha nem volt hivatalos akkor is. Akik versenyre vitték a tanulókat, vagy plusz programokat szerveztek majdnem mindig részesültek elismerésben. Igaz olyan is előfordult, hogy a házastárs pozícióját díjazták. Az is felmerült az egyik munkahelyemen, hogy akinek a férje jól keres, az ne dolgozzon, mert elveszi a helyet mások elől. Szerencsére a többség nem támogatta.