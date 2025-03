Több száz milliárdos közvagyon párolgott el – leszámolnak Matolcsy Györggyel? Ez Viszont Privát

Erről is vitatkozott a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, Csabai Károly főszerkesztő és Wéber Balázs újságíró.

És nem utolsósorban, dagad az MNB-alapítványok botránya: a gyanú szerint sok százmilliárd forint közpénz vált magánvagyonná – a szövevényes műveletben Matolcsy György fia és az ő baráti köre is vastagon benne van. Mi történhetett valójában? Miért pont most borult ki a bili? Egy politikai leszámolás tanúi vagyunk? És megütheti-e a bokáját az MNB volt elnöke – vagy túl sokat tud ahhoz, hogy érdemben felelősségre vonják?

Mindeközben a kormány sikerként könyveli el, hogy sok száz termék ára csökkent a boltokban az árrésstopnak köszönhetően. De valóban kevesebbet fizetünk-e a kasszáknál összességében? Mennyire tartós fegyver az árszabályozás az infláció ellen? Felül lehet-e írni a piacgazdaság törvényeit? Vagy ez is csak választások előtti parasztvakítás?

Poloskák után kullancsok – Lázár János miniszter feltűnően kihívó hangnemben bírálta a NER-es „luxizókat”, „dőzsölőket”, jachtozókat” egy csütörtöki lakossági fórumon, és eközben nem félt kiejteni a miniszterelnök talán legbefolyásosabb bizalmasának, Mészáros Lőrincnek a nevét sem. Megtörténhet-e az elképzelhetetlen, azaz szétszakadhat-e a Tisza Párt által szorongatott kormánypárt egy évvel a választások előtt? Vagy ez is csak figyelemelterelés, és valójában minden úgy történik, ahogy azt Rogán Antal kitalálta?

