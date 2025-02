Győr (latinul: Arrabona, Jaurinum, németül: Raab, horvátul: Jura, Đura) egy megyei jogú város Magyarországon, a Nyugat-Dunántúli régió központja, Győr-Moson-Sopron megye és a Győri járás székhelye, 1009-óta pedig a Győri egyházmegye központja. Jelentős gazdasági, kulturális, egyetemi és sportközpont, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa. A Bécs–Pozsony–Budapest innovatív tengelyen fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik. Magyarország műemlékekben harmadik leggazdagabb városaként a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül 1989-ben elnyerte a műemlékvédelmi Europa Nostra-díjat. Győr „a folyók városa” is, ugyanis a Kisalföld keleti felében, a Mosoni-Duna mellett, a Rába és a Rábca torkolatánál épült. Pontosan ez a folyómenti fekvés volt az, amely a település kialakulását és fejlődését nagyban elősegítette.

