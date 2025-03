Túl nagy a tét: a Fidesz nyer 2026-ban, ha a Tisza és a DK is indul

Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter is jelenleg országjáró turnén van. Ez így nem fog menni. Állj le, Feri, hagyd abba, kérlek! Egy normális világban, országban nem kérnék ilyet, de ez nem egy normális ország. A Tiszától pedig sokkal több gesztus kellene a baloldali, liberális szavazók irányába, mert Magyar Péter szépen lengeti a nemzeti színű zászlót, de azért más, sokkal színesebb zászlók is léteznek. És olyan tiszás, egyelőre ismeretlen egyéni jelöltekre könnyebben lehetne majd szavazni, akik nem a Fidesz tágabb holdudvarából érkeznek. Ha ez nem túlságosan nagy kérés.

Túl nagy a tét 2026-ban. Az Orbán-rendszer egyre keményebb, ezt a gyülekezési törvény szigorítása is jól mutatja. A beígért húsvéti nagytakarítás is készülődik. Mindenképpen el kell kerülni egy hosszadalmas ellenzéki vitát arról, hogy ki kinek a javára lépjen vissza. Nem látok más feloldást, mint a DK visszalépését. Ezzel egy utolsó nagy demokratikus gesztussal bizonyíthatná hazafiasságát Gyurcsány Ferenc. Érvem: egy baloldali, liberális embert könnyebb rávenni arra, hogy a Tiszára szavazzon, mint fordítva. Sok olyan tiszás lehet, aki soha nem szavazna Gyurcsány pártjára. Nekem sem álmom Magyar Péter formációja, de a DK és a Tisza nem indulhat egymás ellen. A Fidesz nem nyerhet, ezt bármi áron meg kell akadályozni, és ez áldozatokkal jár.

A helyzet pokoli, DK-Tisza koordinált indulás kizárt, pedig adná magát. A Tisza induljon vidéken, a DK a fővárosban. Én ezt aláírnám, de ilyen nem lesz. Ziccer lenne Rogán Antalnak: ellepnék az országot a „Magyar Péter is Gyurcsány embere” üzenetű plakátok. Maga Magyar Péter sem valami nagy baloldali, 2006-ban ügyvédként segítette a rendőrök által megvert tüntetőket. Akkor még fideszes karrierről álmodott, a barikád tulsó oldalán harcolt.

Magyar Péter a héten bejelentette: egyéniben indulni fog a budapesti 3-as számú választókerületben. A jelenlegi momentumos honatya, Hajnal Miklós bölcs döntést hozott, nem jelölteti magát, ellenben a DK, az újpesti sikerén is felbuzdulva, keményen tartja magát: Gréczy Zsolt lesz a DK képviselőjelöltje.

Ha a budapesti körzetekben DK-s és tiszás kihívója is lesz a Fidesznek, akkor abban hatalmas a kockázat. Az ellenzékiek többsége vélhetően Magyar Péter pártjára szavazna, de elég lehet 8-10 százaléknyi DK-s eredmény ahhoz, hogy az pont a fideszes jelölt győzelmét eredményezze. Ennél rosszabb forgatókönyv nincs, pedig egyelőre ez látszik kirajzolódni.

Vidéken még hagyján, ott csak a Tiszának van esélye legyőzni a Fideszt, de Budapesten nagyon kusza helyzet alakulhat ki, ami a Fidesznek kedvez. Már a főpolgármester-választáson is láttuk, hogy furcsa eredmények születhetnek. Karácsony Gergely alig tudott nyerni, mert döbbenetes módon fideszesek és tiszások is Vitézy Dávidra szavaztak.

A DK-nak tehát egyelőre az a terve, hogy mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet állít 2026-ban. A Tiszának is az a terve, hogy mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet állít 2026-ban. Ebben hatalmas a kockázat, pedig elvileg a cél közös: a Magyarországot gazdasági és morális válságba taszító, gátlástalanul korrupt, diktatóriukus és maffiaszerű eszközöket is használó Orbán-rendszer leváltása. Már csak azt kellene kitalálni, hogy ezt milyen választási stratégiával lehet elérni. Senki ne legyen az akadálya annak, hogy a kormányváltó többség akarata érvényesülni tudjon.

Nagy hibát követett el azzal a Tisza Párt, hogy nem indult el januárban a tolnai, de főleg inkább azzal, hogy most márciusban sem állított jelöltet az újpesti időközi választáson. Mert ezzel még inkább teret engedett annak, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg a 2026-os parlamenti választáson. Főpróbának tökéletes helyszín lett volna Újpest. Stabilan baloldali körzet, ha itt egyéniben egyszerre győzött volna a Fidesz és a DK ellen is, akkor joggal követelhetné az ellenzéki térfélen, hogy jövőre mindenki lépjen vissza a javára.

Jegyzet arról, hogy ha 2026-ban a DK és a Tisza is 106 egyéni jelöltet indít a választáson, akkor nevető harmadikként a Fidesz nyerhet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!