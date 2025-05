Van valami csavar az „átláthatósági” törvényjavaslatban?

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

Erről is vitatkozott a Klasszis Média hangsúlyozottan szubjektív műsorában, az Ez Viszont Privátban Gáspár András lapigazgató, valamint Litván Dániel és Wéber Balázs újságíró.

Ha az „átláthatósági” törvényjavaslatból valóban törvény lesz, akkor a kormányzati gépezet kénye-kedve szerint hallgattathatja el a neki nem tetsző médiumokat, civil szervezeteket, és ezáltal alapjaiban rengetheti meg a nyilvánosság jelenlegi szerkezetét. A félelem már beköltözött a szerkesztőségekbe. Mindez szellemiségében az 50-es éveket idézi – mint ahogy az is, hogy a kormány bizonyítékok nélkül hazaárulással vádolja egyetlen valódi ellenfele, a Tisza Párt vezetését, és példátlan kampányt folytat az éppen megmaradásáért küzdő Ukrajnával szemben. De mit lépjen erre Magyar Péter? És mi van akkor, ha ez csak egy különösen jól sikerült elterelő hadművelet?

Ledobja az atombombát, átlépi a Rubicont, kinyírja a demokráciát – elfogytak a jelzőink a kormánypárt legújabb tervével kapcsolatban. De mi van, ha már megint bekapta Rogánék csaliját az egész független sajtó? Erről is beszélgettek az Ez Viszont Privát 52. adásában kollégáink.

