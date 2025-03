Varga Mihály elszámoltathatja Matolcsy Györgyöt? Ez Viszont Privát

00:00 Bevezetés 02:43 Februári ipari kibocsátás, kiskereskedelem, infláció 08:36 Növekedés, árfolyam, új MNB elnök, hitelek 15:05 A Matolcsy-korszak a jegybankban 19:45 Nagy Márton és Varga Mihály és az MNB 22:59 MNB veszteség, alapítványok 27:35 Trump, alelnöke és az új amerikai politika 36:51 Hazai helyzet, görög példa, feszültségek 40:17 Magyar Péter, március 15. Mit jelenthet be? 49:57 Magyar Péter és a háború 52:10 És a baloldal? 54:23 Trump és a Tisza Párt 57:25 Elköszönés. Iratkozzanak föl!

Megtorpan a növekedés, mit tehet ilyenkor a monetáris politika? Hogy jön ki majd egymással Nagy Márton és az új jegybankelnök Varga Mihály? Mit jelenthet be Magyar Péter március 15-én? Erről, valamint a Trump-kormány és a Tisza Párt kapcsolatáról is vitatkoztak a Klasszis Média műsorában, az e heti Ez Viszont Privátban Csabai Károly főszerkesztő és újságíróink: Bózsó Péter és Dobos Zoltán.

