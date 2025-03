„Vigyázz Orbán, mert Budapesten is Belgrád lesz!” – így látták a hét eseményeit kommentelőink

Nem csillapodnak a kedélyek a közéletben és ez meglátszik azon is, hogy olvasóink mire, hogyan és mennyit kommentelnek az Mfor és a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár Facebook-oldalán. Beszóltam a Facebookon című rovatunkban minden héten megnézzük, hogy mi keltette fel leginkább olvasóink kíváncsiságát, illetve véleményközlési kedvét. Rendhagyó eredményhirdetés jön: három posztunk annyira közel végzett egymáshoz, hogy a sportszerűség kedvéért mind a három alá írt véleményekből bemutatunk néhányat.

Orbán Viktor és a magyar kamrák

Ha a kommentek szaporodásának gyorsasága lenne a mérvadó, minden bizonnyal Orbán Viktor miniszterelnök szokásos, péntek reggeli rádióinterjújának bemutatása nyerne. A kormányfő reagált a Momentum és Hadházy Ákos füstgyertyás akciójára, az ellenzéki politikusok hídlezárási akciójára és az Európai Bizottság friss javaslatáról is beszélt, amely szerint az uniós háztartásoknak 72 órára elegendő élelmiszert kellene felhalmozniuk vészhelyzet esetére. A miniszterelnök úgy reagált, hogy Magyarországon ez a gyakorlatban már eleve teljesül: „Az összes magyar háztartásban általában 72 órára elegendő élelmiszer szokott lenni. Tehát nem tudom, hogy hogy élnek a nyugatiak, de a magyar kamrába, ha bemegyek, akkor azért 72 óra nem okoz áthidalhatatlan problémát.”

„A jogalkotóknak az okoz csak némi gondot, hogy miként tiltsák be a hidak lezárását mindenkinek, kivéve a békemenetet” – vetette fel Gábor arra utalva, hogy nem csak ellenzékiek miatt szoktak hidat lezárni.

József viccesebb kedvében reagált: „ Furcsa is lenne, ha Hatvanpusztán nem lenne akkora kamra, ahol elfér ennyi élelmiszer és akkor még a pánikszobárol nem is beszéltünk. Na meg a zebrák, az nagyon sok hús.”

„Orbán szerencsére érzi a bukását! Retteg és félti a hatalmát! A diktátorok a pokolban fogják végezni! Vigyázz Orbán, mert Budapesten is Belgrád lesz! Távozz a politikai életből!” – szólította fel a kormányfőt Károly.

Rita pedig a kamrák állítólagos, 72 órára elegendő feltöltöttségére azt reagálta: „Sokaknak nincs.”

Putyin halála?

Kedden Oroszország és Ukrajna amerikai közvetítéssel részleges tűzszünetet kötött az energiahálózat elleni támadásokról és a Fekete-tengeren zajló harcokról. Cserébe az Egyesült Államok megígérte, hogy javítja Oroszország hozzáférését a világpiacokhoz. „Nagyon fontos, hogy Amerika most ne segítsen Putyinnak kijutni a globális elszigeteltségből” – fogalmazott Zelenszkij párizsi látogatásán. Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin saját halandóságától is fél. „Hamarosan meg fog halni, ez tény, és akkor mindennek vége lesz” – mondta.

Ez egy nagyon erős kijelentés, így nem csoda, hogy sok olvasónk szeretett volna reagálni rá.

„Mindenkinek jobb lett volna, ha meg sem születik. Tönkretette Oroszországot erkölcsileg, most a háborúval anyagilag is. És tönkreteszi Európát is, ha hagyjuk” – írta József.

Tibor etikai oldalról közelített: „Ne kívánjuk már senki halálát! Utána majd jön Medvegyev.”

Péter pedig azt tartotta hangsúlyozásra érdemesnek, hogy „Attól még marad 140 millió orosz ember. Ukrajna lakossága több milló fővel csökkent...”

Magyar Péter és a XII. kerületi indulás

Szerdán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette: elindul egyéniben a 2026-os országgyűlési választáson, ha a helyi Tisza Szigetek támogatják. A budapesti 3-as számú választókerületben tervezi az indulást, ahol Orbán Viktor is él – egyúttal felszólította a miniszterelnököt, hogy ő is mérettesse meg magát ugyanott.

Violet Magyar Pétert szólította meg posztunk alatt: „De miért is kéne O. V.-nak indulni? Ő a listavezető, ami egyértelmű! Peti! Te folyamatosan csak a szart akarod kavarni, mindenhol és minden témában! Tiszta bulvár ez a pasi.”

József viszont mélyen egyetértett Magyar Péter döntésével, bár szóválasztásával tudnánk vitatkozni: „ A saját birtokán elverni Döbrögit? Ez hatalmas. Itt O1G csak veszíthet: ha felveszi a harcot, akkor is, ha besz@rik és nem meri vállalni a küzdelmet, akkor is.”

Miklós irodalmi megnyilatkozást tett: „Sehonnai bitang ember...”

Máté pedig egy latin bölcsességet osztott meg a nagyérdeművel: „Aquila non captat muscas!”, azaz: „A sas nem kapkod legyek után.”

