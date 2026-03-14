Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Szubjektív Energiapiac Ez Viszont Privát Olaj Ukrajna Üzemanyagok Videók Magyar Péter Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij az új Gyurcsány? Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Csabai Károly – Havas Gábor – Imre Lőrinc – Izsó Márton

Újabb és újabb mélypontra kerül a magyar-ukrán viszony: a Barátság kőolajvezeték leállása mellett Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorral kapcsolatos nyilatkozata és a rejtélyes „aranykonvoj” ügye is borzolja a kedélyeket. Az Ez Viszont Privát legújabb epizódjában kitárgyaltuk a héten bejelentett védett áras rendszert és előre tekintettünk a két nagypárt március 15-i beszédére is.

Bár voltak előjelei, most már az utcákat ellepő plakátok is azt bizonyítják, hogy kevesebb mint egy hónappal a választások előtt az Ukrajnával való fenyegetés vált a kampány egyik legfontosabb témájává a kormánypárt részéről. Az elmúlt napokban a rejtélyes ukrán „aranykonvoj” ügye és Volodimir Zelenszkij Orbán Viktorral kapcsolatban tett megjegyzései tovább mélyítették a két ország ellentétét.

Egy olyan helyzetben, amikor az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokádja miatt elszabaduló világpiaci energiaárak súlyos inflációs kockázatokat hoztak a felszínre. A magyar kormány március 10-től védett árakat (a 95-ös benzinnél ez literenként 595, a gázolajnál 615 forint) vezetett be a benzinkutakon az üzemanyagokra vonatkozóan. De vajon miben lehet majd más ez a rendszer, mint a 2021 novemberétől valamivel több mint egy éven át hatályban lévő, 480 forintos benzinárstop?

A hét eseményeit szubjektív műsorunk, az Ez Viszont Privát e heti adásában ezúttal Imre Lőrinc és Bozsó Péter, az Mfor és a Privátbankár újságírói, illetve Csabai Károly, az Mfor és a Privátbankár főszerkesztője vitatták meg. (Adásunkat csütörtök délben rögzítettük.)   

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszönés.

02:15 Jönnek a védett árak. Tényleg megvédenek?

18:23 A rejtélyes ukrán „aranykonvoj”. Újabb méyponton a magyar ukrán-viszony.

28:30 Mekkora jelentősége lesz a március 15-i beszédeknek?

41:02 Bejött a magyar politikába a Z1G.

51:06 Megjelent az „Én, a kétarcú” és a „Tavaszi szél – Az ébredés.”

53:12 Elköszönés.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? És ha igen, akkor mi van?

Tényleg megfenyegette Zelenszkij Orbán Viktort? Üdv a „szép új világban”!

Nem azt mondta az ukrán elnök. De mondhatta volna akár azt is. Olyan hely lett ugyanis a világ, ahol mindenféle nemzetközi jogi felhatalmazás vagy hadüzenet nélkül lehet átfogó támadássorozatot indítani egy ország ellen. Jegyzet.

Bózsó Péter, Csabai Károly, Wéber Balázs

Fagyponton a magyar-ukrán viszony, tényleg elszállhat a benzinár? Ez Viszont Privát

A héten újabb történelmi mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony: miközben a Barátság kőolajvezeték továbbra is áll, a magyar kormány katonákat rendelt ki a hazai kiemelt energetikai létesítmények védelmére, és a támadáselhárító eszközöket telepíttetett a közelükbe. Válaszul Kijev többször is bekérette a magyar nagykövetségi ügyvivőt. A kőolajvezeték egy politikai játszma áldozata lett, a legújabb magyar lépések már-már háborús készülődést idéznek. Bár ez alighanem „csak” választási kampányfogás, a tűzzel játszani még egy NATO-tagországnak sem lenne szabad.  

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Tényleg nyakunkon az 1000 forintos benzinár?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormány azzal riogat, ha Ukrajna nem nyitja meg a Barátság kőolajvezetéket, akkor nem jöhet azon az – ahogy fogalmaznak – olcsó orosz olaj, s ez esetben a jelenleg átlagban 600 forint alatti üzemanyagárak 1000 forint fölé kerülhetnek. Reális ez vagy csak a politikai kampány része? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Igazából a kormány sodorja háborúba Magyarországot, csak éppen az oroszok oldalán?

Jegyzet arról, hogy a magyar-ukrán energiakonfliktusért és a milliárdos károkért mindenképp az Orbán-kormány a felelős.

Két nagybank ügyfelei is kezdhetnek aggódni?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Nagy Márton szerint a jelenlegi hét helyett öt nagybank is elég lenne, azt sugallva, hogy ez hozzájárulhatna a nemzetgazdasági miniszter által most túl drágának tartott szolgáltatások olcsóbbá válásához. Miért pont most hangzott el ez a kijelentés és van ennek alapja? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ahol a bal- és jobboldal között a nemzeti konszenzus szent és sérthetetlen

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a képviselői vagyonnyilatkozatoknak immár három és fél évtizede semmi értelme nem látszódik, mivel a parlamenti patkóban ülő honatyáink és -anyáink teljesen tetszőlegesen módon tölthetik ki a rubrikákat, vagy éppen hagyják üresen azokat. Szankcióktól ugyanis nem kell tartaniuk. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Hiába a rezsistop, Lázár János egymaga eldönti a választást? Ez Viszont Privát

Bőven volt téma a héten: a kormány bejelentette a januári rezsistop részleteit, a Tisza Párt újabb nagy nevet igazolt, Lázár János szerint pedig migránsok híján a vonatok vécéjét a cigányoknak kell takarítaniuk. 

Végül Orbán Viktor repülője nem szállt fel

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által egy éve belengetett repülőrajttal szemben a gazdaság 2023 és 2024 után 2025-ben is szenvedett, mindössze 0,3 százalékkal több bruttó hazai terméket (GDP) állított elő, mint 2024-ben. Ennek következtében úgy fut neki az áprilisi választásoknak a független közvélemény-kutatóknál a Tisza Párttal szemben már egy ideje így is hátrányban lévő Fidesz, hogy ez az eddigi öt Orbán-kormány leggyengébb gazdasági ciklusa. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

EVP, Wéber Balázs, Király Béla, Vég Márton

Orbán Viktor megint ledobta a rezsigyilkos bombát, nagy spílert igazolt Magyar Péter – Ez Viszont Privát

Felrobbantotta a Facebookot a héten a magyar miniszterelnök a januári rezsicsökkentést beígérő radiátoros posztjával. A figyelemfelkeltés bejött, de a vagizós jópofizás önmagában kevés lesz áprilisban. Tényleg ekkora bajban van a Fidesz? És amúgy mennyibe kerül nekünk a rezsicsökkentés? Eközben alakul a Tisza csapata, a héten bemutatták a párt gazdaságiminiszter-jelöltjét. Kapitány István a nem éppen gyerekzsúr olajbizniszben edződött, ami jó beugró lehet a politikába. Mindeközben a Nobel-díj- és Grönland-fixációval küzdő Trumptól már a Patrióták politikusai is elhatárolódnak – Orbán Viktor viszont úgy tesz, mintha nem történne semmi.

Kapitány István láttán a kormány megnyomta a rezsi-pánikgombot?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Orbán-kabinet pont a Tisza energetikai nagyágyújának a felbukkanása után tartotta szükségesnek az újabb „rezsicsökkentő” intézkedését meghozni. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168