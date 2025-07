A dollár 240 éves titkai: ezt biztosan nem tudta

Tudja, honnan származik a forint elnevezése?

Idén ünnepelhetjük az első, európai értelemben is elfogadott, értékes valutánkat, amelynek az államalapítás óta addig eltelt időben voltak ugyan elődei, de sajnos gyengécskék. Természetesen az elmúlt hét évszázadban utódjai ugyancsak voltak, jók is, meg gyengécskék is, de még (a saját korában) világcsúcstartó is akadt az utódok közt (igaz, hogy azt pengőnek hívták, pontosabban adópengőnek), a világcsúcsot pedig az infláció pályáján futotta.