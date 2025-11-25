4p

Történelem Közbeszerzés

Megvan, ki újíthatja fel több milliárdért a Mohácsi Emlékhelyet

Kormos Olga
Kormos Olga

Nem ismeretlen cég nyerte el közbeszerzésen a mohácsi csata 500. évfordulójának alkalmából kiírt Duna-Dráva Nemzeti Park Mohácsi Nemzeti Emlékhelyének nagyszabású átalakítását.

Az 1976. augusztus 29-én felavatott Mohácsi Nemzeti Emlékhely teljes megújítására, új kápolna építésére és a mohácsi csatát bemutató új kiállítótér kialakítására kiírt pályázatot egy Bács-Kiskun vármegyei cég, az Aktív Kft. nyerte el. Cél, hogy jövőre, az emlékév tavaszától látogathatóvá váljon.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium által támogatott projekt egy emlékhelyhez képest igen jelentős, közel 5 milliárd, egész pontosan 4 848 486 075 forint.  

A közbeszerzésre rajtuk kívül még hét cég pályázott, és a hajósi vállalkozás olyan régi, kormányközeli motorosokat utasított maga mögé, mint a West-Hungária-Bau Zrt., az A-Híd Építő Zrt., vagy a Laterex Zrt.

A hajósi Aktív Kft.-t 2021-ben még maga Szijjártó Péter is méltatta, azon cégek egyikeként, mint amelyeket a Külpiaci Növekedési Támogatás keretében támogatnak. Akkor a külgazdasági és külügyminiszter nyolc vállalatról tett említést, amelyek 25 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházást külföldön, ehhez pedig 13 milliárd forintnyi állami támogatást kaptak. Szijjártó az e célra rendezett ünnepségen ismertette, hogy a hajósi Aktív Kft. azért kapott vissza nem térítendő állami támogatást, mert a szerbiai Szabadkán beton-, acél- és lakatos feldolgozóüzemet épít.

Megkezdődhet a nagyívű felújítás
Megkezdődhet a nagyívű felújítás
Fotó: Facebook/Mohácsi Nemzeti Emlékhely

Az üzemet 2024-ben fel is avatták a HEPA Magyar Exportfejlesztés Ügynökség közel 1 milliárd forintos támogatásával.

Az átadó ünnepségen részt vett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Nestor Andrea, a HEPA vezérigazgató-helyettese is. 

A mohácsi emlékhely kivitelezését elnyerő Aktív Kft. neve a hvg.hu cikke szerint is ismerős lehet, miszerint az éppen vegetáló, de egykor magát nemzeti légitársaságnak kikiáltó, azóta is furcsán működő Sólyom Airwayshez is volt némi köze.

A 127 fős cégnek egyébként nem megy rosszul, de voltak már szebb napjai is. 2023-ról 2024-re a nettó forgalma 7,4 milliárd forintról 4,9 milliárdra esett vissza, ami a nyereségen is látszódott. A profit ugyanis 1 milliárd forintról 167 millióra zuhant vissza.

Új kápolna is lesz

A renoválás érinti a fogadó színtérként funkcionáló „korona épület” felújítását, a felső kupola cseréjét és az alsó kiállítótérre való átvezetés kialakítását. Az új térszín alatt kiállítóteret építenek.

Lesz új kápolna is, mely színes, mázas kerámia cserép (például Zsolnay) fedéssel készül, három osztású fa kapuzattal, mögötte „Hősök fala” telepítésével, amelyen a történeti kutatások során megismert elhunyt hősök nevei olvashatók majd. 

A kápolna térszintje alatti osszáriumban (altemplom) a tömegsírokból feltárt és részben azonosított közel 500 személy csontmaradványainak eltemetésére alkalmas teret alakítanak ki, mégpedig a kegyeleti szempontok szerint úgy, hogy a későbbiekben kutatható maradjon.

Az úgynevezett Hádész kaput is rekonstruálják, valamint a kegyeleti teret (ahol a tömegsírok vannak) és a teljes kertet is rendbe hozzák. Ezenkívül megújul a mohácsi kálvária körüljárását szimbolizáló körsétány, a tömegsírok egységes növényültetést kapnak, és a közép-európai összefogást jelképező emlékművek fogadó felületeit is kialakítják.

A múzeum kialakításával a történelmi emlékhely újratervezésével Vadász György tervezőirodáját bízták meg 417 millió forintért, a kápolna tervezésére pedig nyílt közbeszerzési pályázatot írtak ki.

Utoljára egyébként 2011-ben, 500 millió forintból bővítették a sírkertet.

