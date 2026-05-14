Ungváry Krisztián: Schmidt Mária múzeuma bűnözőket mutat be

Bűnözőket mutat be áldozatként múzeumában Schmidt Mária, ezzel pedig bűncselekményt valósít meg – állítja csütörtöki Youtube-videójában Ungváry Krisztián történész, aki ezért bejelentést tett a Legfőbb Ügyészségen – vette észre a 24.hu.

Ungváry már korábban is tett bejelentést az ügyben a VI.-VII. kerületi ügyészségen, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányságon is, mert szerinte Schmidt Mária jogerősen halálra ítélt bűnözőket – konkrétan megnevezve: Bilkei Pap Zoltánt – mutat be ártatlan áldozatként múzeumában, ezzel pedig náci vagy kommunista bűncselekmények elkövetőit tünteti fel jelentéktelen színben, vagy tagadja ezeket a bűncselekményeket.

A Büntető törvényköny szerint ez maximálisan három év börtönnel büntethető.

Eredeti bejelentését a rendőrség elutasította, arra hivatkozva, hogy más is tett már bejelentést az ügyben, amit szintén elutasítottak. Ezután kereste meg az ügyészséget, akik azt írták: egy korábban már visszautasított ügyet nem hajlandóak még egyszer felülvizsgálni. Ungváry most azt szeretné elérni, hogy ezt az ügyet a legfőbb ügyész vizsgálja felül, és tegye meg a szükséges lépéseket.