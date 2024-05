Androidosok figyelem! Masszív pajzsot kap mindenki

A mobiltelefonok Android operációs rendszere hamarosan kiegészül olyan képességekkel, amelyek segítségével rájöhet, hogy ellopták a telefont, amennyiben azt használják, és ez alaposan megkeserítheti a tolvajok életét. A Google integrálja mesterséges intelligencia megoldását a programba, amely házőrző kutyaként védi a telefont akkor is, ha tulajdonosa már nem képes erre.

Odasóz a tolvajoknak a Google

Fotó: Pixabay

A mobillopás mindennapos probléma. Londonban például átlagban hatpercenként tulajdonítanak el egy-egy telefont a gazdájától. Villanybringán vagy robogón lovagoló tolvajok a mobilozó kezéből kapják ki a készüléket, zsebtolvajok táskákból, kosarakból emelik ki és vannak olyanok, akik akciójuk előtt kifigyelik, hogy milyen pin-kódot használ a tulajdonos a telefonjához.

Kapcsolódó cikk Megijedtek a Google-től: lelepleződött a mesterséges intelligenciás titok A Microsoft aggódott, majd lépett.

A védekezésre szolgáló mesterségesintelligencia-megoldások első védvonala a lopás tényét próbálja kideríteni. Az algoritmusok mozgásérzékelők segítségével felfoghatják azokat a hirtelen változásokat a mobil helyzetében, amelyek a lopással járnak, amikor valakitől elveszik a telefonját. Ezt követően zárolhatják a mobilt.

Azt is érzékelheti a „lopásbiztos” mobil, ha hosszabb időre leválasztották a hálózatról. A tolvajok ugyanis sokszor ezzel próbálják megelőzni, hogy nyomkövetőkkel megtalálják őket. További lehetőség az ellopott mobil használhatatlanná tétele, ami értelmetlenné teheti az eltulajdonítását. A Google egyik megoldása ezzel kapcsolatban, hogy az androidos telefon csak akkor engedi "resetelés" után újra használni a készüléket, ha megadják a tulajdonos adatait. Ez lehetetlenné teszi a lopott mobil eladását. A „privát területek” képesség azt jelenti, hogy a telefon bizonyos alkalmazásaihoz, például a mobilbankoláshoz, csak újabb azonosítások megadásával lehet hozzáférni. Az új lopásvédelmi képességeket az Android 15-be építik be, ám egyes lehetőségekkel a régebbi változatokat is ki lehet egészíteni. A sok lakattal az lehet az egyetlen gond, hogy ha a felhasználó egyet véletlenül bezár, akkor kell keresnie egy mestert, aki ki tudja azt nyitni. És ez a tudás a rosszfiúknak is rendelkezésére állhat.

A készülékkereső már elindult

A Google egyébként egy hónappal ezelőtt indította el a készülékkeresőjét, amely az elveszett mobilok megtalálásában segít. A Mobilaréna szakportál azt írta, hogy a cég április elejétől tette elérhetővé az Egyesült Államokban és Kanadában a Google Find My Device szolgáltatását, ami minden jelenleg olyan telefonnal üzemképes, amely minimum Android 9-es rendszert futtat. A hálózatot így több, mint egymilliárd eszköz alkotja.

A Find My Device szolgáltatás akkor is elérhető, ha az adott készülék offline állapotban van, a Google-höz tartozó Pixel 8 és a Pixel 8 Pro pedig akkor is megtalálható marad, ha kikapcsolt állapotban vannak, vagy lemerült az akksi. (Via mobilarena.hu, Wired)