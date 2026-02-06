3p
Tudomány-technika AI - Mesterséges intelligencia Klímaváltozás KPMG

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

mfor.hu

A cégvezetők 97 százaléka bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia hosszabb távon csökkentheti az energiaigényt, de egyelőre az egyik legfőbb probléma, a hálózati kapacitás egyelőre megoldatlan. A KPMG bizakodó a következő évekre nézve.

Nagyobb lenne a klímahaszon a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásával, mint a klímalábnyom – derül ki a KPMG jelentéséből. A vállalat a davosi Világgazdasági Fórumon mutatta be az ezzel kapcsolatos tanulmányát és cselekvési tervét, amely több mint ezer energetikai vállalatvezető közreműködésével készült.

A vállalat szerint a mesterséges intelligencia energiaigényét akár két év alatt meg lehet fordítani, ehhez azonban a befektetők, az IT-cégek és a politikusok szoros együttműködésére lenne szükség. Jelenleg azonban sötétebb a kép: egyes nemzetközi előrejelzések szerint az AI-rendszerek villamosenergia-felhasználása 2030-ra nagyságrendileg több áramot fog fogyasztani, mint egész Japán.

A technológia segíthet csökkenteni az energiaigényt az energiaszektorban, a közlekedés, a mezőgazdaság, az ipari termelés és az építőipar terén: az energetikai vezetők 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nettó pozitív hatása van az AI-nak ebben a tekintetben. A mezőgazdaságban dolgozók pedig arról számoltak be, hogy az AI-vezérelt precíziós gazdálkodás segíti a termelőket abban, hogy a vizet, a műtrágyát és az energiát jóval hatékonyabban használják fel.

A mezőgazdaságot is átalakíthatja az új technológia
A mezőgazdaságot is átalakíthatja az új technológia
Fotó: DepositPhotos.com

Bizalom már van, kapacitás még nincs

A közműszolgáltatók a rendszer kulcsszereplői: nekik kell biztosítaniuk, hogy a tiszta kínálat eljusson a kereslethez. Azonban a vállalat jelenleg „bizalom-korlát ellentmondást” lát: a vezetők 96 százaléka bízik abban, hogy a tiszta energia képes kielégíteni az AI igényeit, ugyanakkor sokan a hálózati kapacitást emelik ki a legfőbb akadályok egyikeként.

Az energiaberuházók/fejlesztők az egyenlet kínálati oldalán állnak: nélkülük a vállalati tisztaenergia-vállalások semmit sem érnek. A globális adatok erős keresletet mutatnak a megújuló villamos energiára, ugyanakkor frusztrációt is, mert a fejlesztések nem történnek elég gyorsan. Ha elegendő tiszta energia áll rendelkezésre, megszűnik az az érv, hogy a szereplők a kínálat hiánya miatt kénytelenek a fosszilis energiahordozókhoz ragaszkodni.

A befektetők biztosítják az „üzemanyagot a tankban” a többi szereplő motorjához. Ha a zöld beruházásokhoz könnyen elérhető, megfizethető tőke társul, minden szereplő nyer: többet lehet fejleszteni, korszerűsíteni, és a tiszta technológiák bevezetése sem jelent pénzügyi kockázatot. Ezzel szemben, ha a tőke a partvonalon marad vagy csak megfizethetetlenül drágán érhető el, az előrehaladás lelassul.

A klímaóra azonban ketyeg. Azok a vállalatok, amelyek most nem építik be a tiszta energia és a klíma szempontjait a központi stratégiájukba, azt kockáztatják, hogy lemaradnak, és később jelentős beruházások árán tudnak csak felzárkózni.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vallást alapítottak az AI-ügynökök – közeleg a világvége?

Összengedtek néhány mesterséges intelligenciát egy Moltbook nevű platformon, és nagyon gyorsan egészen elképesztő dolgok történtek. De mennyire veszélyes ez? Eléggé, csak éppen nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

A riválisról megfeledkeztek.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, nemcsak a bőr, hanem a haj is fokozottan igénybe vetté válik. A száraz levegő, a sapkák, a hideg szél és a gyakori hajformázás együttesen tompítják a haj fényét és rugalmasságát. Egyre több az olyan high-end hajápoló márka, amelyek az egészséges hajkoronát a tudatos életmód részévé emelik. De vajon tényleg megéri többet fizetni egy samponért vagy egy gőzölős hajvasalóért?

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

A Sophos szerkesztőségünkhöz eljuttatott elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. 2025 tapasztalatai alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

30 százalékkal nő a világon az elektromos járművek száma – a 116 millió autó 61 százaléka a kínai utakon gurul majd 2026-ban.

KP_Barta_Gergo

Túlélési útmutató: hogyan építsünk MI-stratégiát a versenyelőnyért? Klasszis Podcast

Hogyan formálja át az MI a hazai üzleti világot? Erről is beszélgettünk Dr. Barta Gergővel, a Deloitte vezető AI-szakértőjével.

Pályára állt a Hunity kisműhold

Pályára állt a Hunity kisműhold

Mintegy 100 másik műholddal együtt.

Óriási veszélyben a hazai vállalkozások

Az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a zsaroló vírusokra hívták fel a figyelmet.

Hatalmas kő eshet le az autógyártók szívéről: megindultak a kulcsfontosságú alkatrészek

Kína polgári célokra engedélyezte a Nexperia chipek exportját, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium vasárnap - megindultak az első szállítmányok a gyártókhoz. Ez a lépés segíthet enyhíteni az autógyártókat és az autóipari beszállítókat sújtó, a globális félvezetőipari ellátási láncban kialakult zavarokat.

Jön a koraszülöttek megmentője, a forradalmi technikai csoda?

Ez a gép életben tarthatná a koraszülött babákat a méhen kívül. Kérdés, hogyan fog a világ dönteni a használatáról. Bonyolult etikai kérdések merülnek fel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168