A nemi egyenlőséget demonstráló futball-kísérlet meglepő eredménnyel zárult

A 2023-as női labdarúgó-világbajnokság alatt az Orange távközlési vállalat erős üzenetű tévéhirdetést jelentetett meg. A videóon olyan francia válogatott játékosok fantasztikus mozgékonyságát és drámai góllövéseit mutatja, mint Antoine Griezmann, Kylian Mbappé vagy Olivier Giroud.

Aztán jön a trükk. Körülbelül egy perc múlva a néző azzal szembesül, hogy a kiemeléseket mesterségesen módosították. Valójában mindegyik játékos a francia női válogatott tagja volt. A hirdetés pedig a női sportokkal kapcsolatos általános kritikát és ellenzérzést kívánja visszaszorítani, miszerint a női játékosok nem olyan szórakoztatóak, mint férfi társaik, és kevésbé akciódús a játékuk, mint a férfiaké.

Carlos Gómez Gónzáles, a Zürichi Egyetem kutatója és Cornel Nesseler, a Stavangari Egyetem docense úgy döntött, hogy tanulmányukban bebizonyítják ennek az ellenkezőjét. Kísérletükben elsatírozták a futballisták nemét, és megkérték a résztvevőket, hogy értékeljék az általuk megtekintett sportolók teljesítményét.

Fizetési és fizikai eltérések

A sport a világ egyik legnagyobb bizinisze – becslések szerint csak az Egyesült Államokban körülbelül 83 milliárd dollárra értékelik. De minden rajongó, legyen az alkalmi vagy fanatikus, könnyen észreveheti a nemek közötti szembetűnő különbségeket a médiában és a játékosok fizetésében.

Az olimpián kívül a világ összes sportmédia-megjelenésének csak hozzávetőleg 4 százaléka foglalkozik a női sportokkal. Ezért jóval kisebb az esély az élő eseményeik közvetítésére, és csak egyetlen egy nő szerepel a Forbes 50 legjobban fizetett sportolója között a világon, a már visszavonult teniszsztár, Serena Williams.

2019-ben az amerikai női labdarúgó-válogatott nemi alapú diszkrimináció miatt pert indított a US Soccer ellen. Ugyanis annak ellenére, hogy a csapat megnyerte az elmúlt két női világbajnokságot – és a férfi csapata 1930 óta nem jutott az elődöntőbe -, a nők nem kaptak annyi fizetést, mint férfi társaik. Végül 2022-ben a két fél megegyezett az egyenlő bérezésről, de a vita sok sportvezető és a szurkoló fejében szöget ütött.

A US Soccer jogtanácsosa mégis kijelentette, hogy a női csapat „más játékot” játszik, mint a férfiak, „abban az értelemben, hogy a férfiak nagyobbak, erősebbek és gyorsabbak”. Kutatások is bizonyítják, hogy a női és a férfi foci több szempontból is különbözik fizikailag – például a férfi futballisták többet akcióznak és gyorsabban futnak meccs közben.

A kérdés azonban az, hogy a nők fizikai különbségei miatt vajon valóban kevésbé szórakoztató-e a játékuk vagy sem.

A sztereotípiák arra mutatnak rá, hogy a nemi torzítások lényegesen befolyásolhatják a játékok minőségének megítélését. A fizikai különbségeket gyakran használják fel arra, hogy fenntartsák azokat a szexista állításokat, amelyek szerint a legtöbb női sport unalmas és lassú. Ez a narratíva – amely különösen a női sportok ellenzői és az internetes trollok körében szembetűnő – valószínűleg befolyásolja a sportokhoz, például a női kosárlabdához, a női focihoz vagy női vizilabdához való általános hozzáállást.

Ha nem látjuk a nemi jelleget, sokaknak fel sem tűnik, hogy nők futballoznak. Fotó: Depositphotos

Ha a nemet homály fedi, a különbségek eltűnnek

Korábbi kutatások azt mutatják, hogy az előítéletek minden bizonnyal szerepet játszanak, amikor az emberek értékelik a nők teljesítményét egyes területeken. Ehhez kapcsolódik szorosan a közelmúltban közgazdasági Nobel-emlékdíjjal kitüntetett Claudia Goldin munkája is. A 2000-ben készített, Cecilia Rouse közgazdásszal együtt készített lenyűgöző tanulmánya rámutat, hogy a szimfonikus zenekaroknál alkalmazott vak meghallgatások hogyan eredményezték több nő felvételét.

A szerzők tanulmányát is Goldin munkája ihlette, amikor felmerült a kérdés bennük, mi lenne, ha meg tudnák akadályozni, hogy a futballrajongók azonosítsák a játékosokat, és így vizsgálnák meg, hogy a nemi elfogultság mennyire befolyásolja a játékosok sportteljesítményének értékelését?

Kísérletükben több mint 600 résztvevőnek mutattak be férfi és női profi focivideókat. Megkérték az 55 százalékban férfiakból és 45 százalékban nőkből álló csoportot, hogy nézzenek meg 10 videót, majd 1-től 5-ig terjedő skálán értékeljék a játékosok teljesítményét a góllövőjátékok során.

A kontrollcsoportban résztvevők rendszeresen néztek és értékeltek videókat. A kísérleti csoportban viszont összemosták a játékosok nemét, így a résztvevők nem tudták megkülönböztetni a férfiakat a nőktől. Ennek érdekében minden videó képkockáját gondosan végignézték, és egy programmal elhomályosították a jellemző nemi jegyeket a testeken.

Azok a résztvevők, akik rendszeresen néztek sportvideókat, lényegesen magasabbra értékelték a férfiak által lőtt gólokat. A különbség azonban elpárolgott a kísérleti körülmények között, ahol a résztvevők nem tudták, hogy férfiak vagy nők játékát figyelik. Az eredmények a demográfiai adatok elárulása után is fennálltak, hogy a férfi vagy a női focit preferálták-e, és milyen gyakran néztek focit.

Egy piac, amely megérett a növekedésre

Az eredmények azt mutatták, hogy a nemi elfogultság erősen befolyásolja a szurkolók értelmezését a női fociról – és esetleg más női sportokról. A torzítások hatásának pontos számszerűsítése persze nehéz, és az ilyen típusú kísérleteknek számos korlátja van, ami miatt nehéz végleges következtetéseket levonni.

Az eredmények azonban megkérdőjelezik a női sportbiznisz lehetőségeivel kapcsolatos hagyományokat, és ehhez abba kell hagyni a női sportok minőségének kritizálását. Az emberek gyakran alkalmaznak kettős mércét a női sportok, különösen a labdarúgás minőségének értékelésekor. Sokszor hallani azt is, hogy „egy női csapat soha nem tud legyőzni egy férfi csapatot”, ami azt próbálja sugallni, hogy az emberek ne törődjenek annyira a női sportokkal.

A kutatók szerint azonban ez a felfogás épp a lényeget hagyja figyelmen kívül. Hiszen nem ugyanazzal érvelnek, amikor a különböző súlycsoportokba tartozó ökölvívók teljesítményéről van szó, vagy akkor, amikor arról beszélnek, hogy az egyetemi kosárlabda rosszabb termék-e, mint a profi kosárlabda.

A sztereotípiák, az elfogultságok és a női sportbiznisz későbbi elindulása ellenére a női futball iránti érdeklődés folyamatosan növekszik; a legutóbbi világbajnokság több országban is megdöntötte a nézettségi rekordokat.

De elég, ha csak a szeptemberi wales-i utazásomra gondolok, ahol a pub-ban nem férfi meccset adtak (pedig épp Premier Liege-forduló volt), hanem nőit, épp a walesi lányok játszottak.

Tehát nyilvánvaló, hogy adott egy piac, amely bőven tud még hova nőni és fejlődni.