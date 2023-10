A Toyota legújabb húzása a magyar ipar jövőjét is veszélyezteti saját versenytársain kívül

Együttműködésre lépett a Toyota Motor Corp. és az Idemitsu Kosan Co. energetikai vállalat teljes egészében szilárdtest-akkumulátorok tömeggyártási technológiájának kifejlesztésére - jelentette be csütörtökön a Toyota.

A szilárdtest-akkumulátorok nagyobb kapacitással rendelkeznek a jelenleg kereskedelmi forgalomban lévő járműakkumulátoroknál. A Toyota tájékoztatása szerint a több mint kétszeresére lehet vele növelni az elektromos járművek hatótávolságát, a töltési időt pedig akár tíz percre is le lehet rövidíteni.

A közlemény szerint a fejlesztési együttműködés célja, hogy a technológiát 2027-re kereskedelmi forgalomba lehessen vinni.

A szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésébe már a többi autógyártó vállalat is belefogott. A Toyota-Idemitsu együttműködés a szulfid szilárd elektrolitok fejlesztésére összpontosít, de kiterjed az ellátási lánc kiépítésére és a gyártási hatékonyság növelésére is. Az is igaz persze, hogy szilárdtest-akkumulátorokat már sokan ígértek a közeljövőre, de még egyetlen, valóban tömeggyártásra érett megoldást sem láttunk eddig.

Ha valóban a következő néhány évben versenyképes áron piacra tudna valaki dobni ilyen akkumulátorokat, az egyrészt teljesen átrajzolná az elektromos autók piacát, másrészt egy csapásra elavulttá tenné a hagyományos technológiával készülő akkumulátorok nagy részét is - veszélybe sodorva például a Magyarországra telepített hatalmas gyártási kapacitások jövőjét is.

