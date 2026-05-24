AI-asszisztenst kaphat mindenki a Magyar-kormánytól

Egyelőre csekély tartalommal, de már elérhető a Tanács Zoltán miniszter nevével fémjelzett Tudományos és Technológiai Minisztérium aloldala a kormányzati portálon belül. Viszont ennél is többet árul el az új kormány a modernizáció, AI és Magyarország viszonyáról a Működő és emberséges Magyarország alapjai címet viselő kormányprogrammá előlépett vállalásgyűjteményben – írta oldalán a Privátbankár.

Ígéretek: digitális állam, mesterséges intelligencia

A digitalizációval összefüggő vállalások nagyjából onnan eredeznek, hogy Magyar Péter kormánya a korábban rögzített ígéretek szerint minden tárcánál és nagy intézménynél kijelöl a digitalizációért és mesterséges intelligenciáért felelős vezetőket.

Rajtuk keresztül rendszeres, számonkérhető kormányzati egyeztetéseken hangolhatják össze a közös országépítést.

Arról, hogy érkezhet a döntéstámogató AI, és mindenkinek személyes AI asszisztenst is ígért az új kormányzat, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.