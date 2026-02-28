2p
Nem elég az AI: robotkar és humanoidok jönnek órákon belül

Már csak alig néhány óra választja el a világot attól, hogy hivatalosan is felfedezhesse, megismerhessde a lehengerlő iparág vad újításait.

Látványos mobilpiaci fejleményekkel indulnak a naptári tavasz első napjai. Sose gondolta volna, hogy egy mobilgyártó humanoidot gyárt? Vagy robotkarral rendelkező telefont? Márpedig a gyártók évről évre egymásra licitálva, sokszor az idővel is versenyt futva mutatják be vad, akár még kereskedelmi forgalomba se kerülő fejlesztéseiket, és ez 2026-os tél lezárásakor sem lesz másképp. Jön Nyugat-Európából, azaz egészen pontosan hagyományosan a spanyolországi Barcelonából a Mobil World Congress, vagyis a sokak által csak MWC-ként emlegetett össznépi mobil expó.

Hajlik, tekeredik

A közelgő Mobile World Congress (MWC) kiemelkedő újdonságokat tartogat a technológiai szektor számára. A rendezvény fókuszában a legújabb prémium kategóriás mobilkészülékek, a fejlett képalkotási technológiák és a mesterséges intelligenciával támogatott szolgáltatások állnak majd.

A technológiai bemutatók során központi szerepet kapnak a rugalmas, tekerhető, hajlítható képernyőmegoldások, a modern hordható okoseszközök, valamint a szoftveres AI-fejlesztések. Mivel a legtöbb piacvezető márka ezen az eseményen vázolja fel éves terveit, a kongresszus meghatározó iránytűt jelent a mobilkommunikációs iparág jövőbeli trendjeihez. Ha mégtöbb vad újítás, robotkarral szerelt mobil vagy humanoid érdekli, arról  további részleteket a témában laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

