Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

Az éppen zajló milano-cortinai téli olimpia lázában a leglelkesebek jó, ha nem feledik: a világversenyek ma már nemcsak a szurkolókat, hanem a kiberbűnözőket is lázba hozzák. Idén ráadásul még egy foci-világbajnokságra is sor kerül! A sportesemények érzelmi emelkedettsége és a jegyek utáni hajsza tökéletes táptalaja a kifinomult online csalásoknak, amelyek ellen csak tudatossággal és felkészültséggel védekezhetünk.

Ennek a viszonylag újkeletű bűncselekmény-kategóriának, vagyis a nagy tornákhoz, kontinensviadalokhoz kapcsolódó digitális visszaélések történetének kezdete a 2008-as pekingi olimpiáig nyúlik vissza, ám a technológia fejlődésével a módszerek is drasztikusan átalakultak. Korábban még főként statikus, hamis jegyértékesítő weboldalakkal kellett szembenézniük a drukkerneknek, fő fenyegetésként.

Mára viszont, a 2026-os téli olimpia idején már a mesterséges intelligencia által generált deepfake tartalmak hódítanak. Ezekkel rendkívül célzott és olykor nehezen tetten érhető támadások vihetők véghez. Ma ezek jelentik a legnagyobb fenyegetést.