Aljas eljárás: így tennék tönkre az olimpiát és a foci vb-t is

A szakértők figyelmeztettek: kellő elővigyázatosság nélkül nagyon sokat veszíthetünk.

Az éppen zajló milano-cortinai téli olimpia lázában a leglelkesebek jó, ha nem feledik: a világversenyek ma már nemcsak a szurkolókat, hanem a kiberbűnözőket is lázba hozzák. Idén ráadásul még egy foci-világbajnokságra is sor kerül! A sportesemények érzelmi emelkedettsége és a jegyek utáni hajsza tökéletes táptalaja a kifinomult online csalásoknak, amelyek ellen csak tudatossággal és felkészültséggel védekezhetünk.

Ennek a viszonylag újkeletű bűncselekmény-kategóriának, vagyis a nagy tornákhoz, kontinensviadalokhoz kapcsolódó digitális visszaélések történetének kezdete a 2008-as pekingi olimpiáig nyúlik vissza, ám a technológia fejlődésével a módszerek is drasztikusan átalakultak. Korábban még főként statikus, hamis jegyértékesítő weboldalakkal kellett szembenézniük a drukkerneknek, fő fenyegetésként.

Mára viszont, a 2026-os téli olimpia idején már a mesterséges intelligencia által generált deepfake tartalmak hódítanak. Ezekkel rendkívül célzott és olykor nehezen tetten érhető támadások vihetők véghez. Ma ezek jelentik a legnagyobb fenyegetést. Hogy mivel csalják csapdába a lelkes sportőrülteket és hogyan ösztönzik őket sokba kerülő kattintásokra, arról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

Megszüntetné a végtelen görgetést az Európai Bizottság

Függőséget okoz a TikTok kialakítása, különösen a gyerekek számára – mondta ki az Európai Bizottság. Vizsgálódnak a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Metánál is, az uniós rendeletet azonban még pontosítani kell.

Két ipari forradalom is zajlik, alulbecsüljük az AI gazdasági hatásait – Klasszis Podcast

Az átlagos munkavállalók nem lesznek jobbak a mesterséges intelligenciának köszönhetően, de a jók még kiválóbbakká válhatnak – véli az IBM Magyarország ügyvezetője. Pikéthy Árpád a Klasszis Podcast legújabb epizódjában arról is beszélt, hogy az a cég, amelyik legyint most az AI-ra, 10 éven belül lehúzhatja a rolót. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy megtörtént, illetve elkezdődött egy kijózanodási folyamat, és már reálisabban látják a technológiát a cégvezetők.

Mi mindent tud az alvásipar?

Életünk egyharmadát – évtizedeket – alvással töltjük. Mivel a XXI. században az élet óriási mértékben felgyorsult és egyre nagyobb tempóban kell dolgoznunk, sőt, a mobil miatt szinte éjjel-nappal ébernek kell lennünk, nem mindegy, hogyan alszunk. Az alvásiparnak (új fogalom!) is léteznek modern módszerei és folyton változó nemzetközi trendjei. Erről tájékozódtunk a 2018 óta létező Magyar Alvás Szövetség elnökénél, G. Németh Györgynél.

A klímaváltozásra is pozitív hatással lehet az AI

A cégvezetők 97 százaléka bízik abban, hogy a mesterséges intelligencia hosszabb távon csökkentheti az energiaigényt, de egyelőre az egyik legfőbb probléma, a hálózati kapacitás egyelőre megoldatlan. A KPMG bizakodó a következő évekre nézve.

Vallást alapítottak az AI-ügynökök – közeleg a világvége?

Összengedtek néhány mesterséges intelligenciát egy Moltbook nevű platformon, és nagyon gyorsan egészen elképesztő dolgok történtek. De mennyire veszélyes ez? Eléggé, csak éppen nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

Van egy furcsaság a Polymarket kitiltása körül

A riválisról megfeledkeztek.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Ahogy beköszönt a fűtési szezon, nemcsak a bőr, hanem a haj is fokozottan igénybe vetté válik. A száraz levegő, a sapkák, a hideg szél és a gyakori hajformázás együttesen tompítják a haj fényét és rugalmasságát. Egyre több az olyan high-end hajápoló márka, amelyek az egészséges hajkoronát a tudatos életmód részévé emelik. De vajon tényleg megéri többet fizetni egy samponért vagy egy gőzölős hajvasalóért?

Rémisztő jövő vár ránk 2026-ban, minden eszközre szükség lesz a kibercsalók ellen

A Sophos szerkesztőségünkhöz eljuttatott elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek: a deepfake hang- és videómanipulációk, az AI-vezérelt CEO-csalások és a milliárdos nagyságrendű kriptolopások határozhatják meg a következő év biztonsági kockázatait. 2025 tapasztalatai alapján a támadók gyorsabban alkalmazkodnak, mint valaha – a védekezéshez pedig az identitásvédelem és az AI-használat szabályozása kerül előtérbe.

Óriási fordulat közeleg az elektromos autózásban

30 százalékkal nő a világon az elektromos járművek száma – a 116 millió autó 61 százaléka a kínai utakon gurul majd 2026-ban.

Túlélési útmutató: hogyan építsünk MI-stratégiát a versenyelőnyért? Klasszis Podcast

Hogyan formálja át az MI a hazai üzleti világot? Erről is beszélgettünk Dr. Barta Gergővel, a Deloitte vezető AI-szakértőjével.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

