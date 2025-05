Áramszünetek: komoly figyelmeztetést kapott Európa

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Mivel más országok is le vannak maradva, az Európai Bizottság célként tűzte ki, hogy 2030-ra 15 százalékra növelje az összekapcsoltsági arányt (szemben a korábbi 10 százalékos céllal). Ez azt jelenti, hogy minden uniós tagállamnak képesnek kell lennie arra, hogy legalább a saját energiatermelési kapacitásának 15 százalékát importálja szomszédos országokból.

– mondta Kristina Ruby, az Eurelectric, az európai áramszolgáltatók szövetségének főtitkára. Az Európai Unió elektromos hálózatának nagy része még a múlt századból származik, és a vezetékek fele már több mint 40 éves. Az egyre növekvő alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások és a robbanásszerűen terjedő data centerek, valamint elektromos járművek miatt a hálózatok teljes átalakítására van szükség, beleértve a digitális védelmi rendszereket is, hogy kibírják az azokat célzó kibertámadásokat.

