Az államtól jöttem, és segíteni akarok: rémisztő mondat, de a kibervédelemben most igaz - Klasszis Podcast

Meredek ütemben nő a kiberbűnőzők okozta károk összege, a kiberbűnözés már a világ harmadik legnagyobb gazdasága lenne. A magyar cégek és magánszemélyek is veszélyben vannak, a helyzeten viszont javítani fog az új úniós irányelv, a NIS2, valamint az ennek nyomán megszületett magyar szabályozás. De ehhez be is kell tartani a szabályokat. Bor Olivér, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsági és kommunikációs szakértője a veszélyek és megoldási lehetőségek mellett határidőkről, tennivalókról, büntetési tételekről is beszélt podcastunkban.

