Bebiztosította magát a Magyar Telekom

2042-ig biztosan használhatja a Magyar Telekom a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő rekvenciablokkját, miután a vállalat hatósági szerződést kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) ezek használati jogosultságának megújításáról – olvasható a távközlési cég bejelentésére hivatkozva az mmonline oldalán.

Kapcsolódó cikk Újabb orosz befolyásolás? A hírszerzés szerint már a mobilokba is beférkőzhettek Lerántották a leplet az ügyködésről.

Biztosított a stabil hálózat

A 2100 MHz-es frekvencia használata kulcsfontosságú a Magyar Telekom számára:

ez a teljes frekvenciakészlet fontos részeként biztosítja az ügyfelek 4G-n és 5G-n zajló stabil, gyors és megbízható mobil szélessávú adat-, és hangszolgáltatását országszerte.

A Magyar Telekom februárban jelentette be, hogy megkezdte a tárgyalásokat az NMHH-val a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkjának megújítására vonatkozóan. Lezárultak a tárgyalások, a megállapodás értelmében 2042. június 28-ig jogosult a Telekom ezen sávrész használatára, azt követően pedig a megállapodás további öt évvel meghosszabbítható.

A 2100 MHz-es frekvenciasáv a Telekom mobilszolgáltatásai tekintetében kulcsszerepet játszik. Nemcsak a 4G (LTE), hanem egyre nagyobb mértékben az 5G hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében is stratégiai jelentőségű.