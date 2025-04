Bemondott egy monumentális összeget a Google

Ennek legfőbb akadálya az, hogy az emberek nem tudják, szabad-e használni munkájuk megkönnyítésére az MI-t. Nem csalás-e ez, amivel kvázi meglopják a munkaadójukat. Weinstein szerint a munkavállalók feletteseik engedélyére, megerősítésére várnak, hogy hatékonyabbá tegyék az MI használatával a tevékenységüket. A kísérleti programban néhány órás tréning után megjött az önbizalmuk, és kétszeresére emelkedett az MI használata. Ez több hónap után is kitartott. Például korábban az 55 évesnél idősebb nőknek csak 17 százaléka használta a mesterséges intelligenciát munkája egy részének elvégzésére, és csak 9 százalékuk tette ezt minden nap. Ezek az arányok 56 és 29 százalékra ugrottak a képzés után.

