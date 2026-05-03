Beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémián Magyar Péter, egyik leendő minisztere is elkíséri

Magyar Péter leendő miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke is beszédet mond a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. közgyűlésének díszünnepségén, hétfőn – közölte az MTA titkársága vasárnap az MTI-vel.

A programot ismertetve azt írták: a bicentenáriumi közgyűlés ünnepi nyitányán köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.

Ezután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Magyarország leendő miniszterelnöke mond beszédet. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos-technológiai miniszter is.

Az esemény díszelőadását Monok István, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója tartja Gondolatok a Könyvtárról: Az Akadémia Könyvtárának megalapítása címmel.

Az ünnepi ülés keretében átadják az Akadémiai Aranyérmet, az Akadémiai Díjakat, az Akadémiai Újságírói Díjat, a Wahrmann Mór-érmet és az Arany János-életműdíjat.

A díszünnepeséget nyilvánosan is közvetítik az MTA Youtube-csatornáján. Az Akadémia új tisztségviselőit kedden választják meg.

