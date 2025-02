Durva választ kaptak a tudósok, miután megkérdezték a mesterséges intelligenciát, mikor lesz a világvége?

Herrington megemlítette az 1972-es jóslatot, amely annak az évtizednek a végére tette a gazdasági növekedés leállását, majd tíz évre rá várta a teljes összeomlást. Ahogy ez nem történt meg, most is van okunk némi optimizmusra. Mármint, ha a fejlődés nyomán egy a mainál fenntarthatóbb módon működő társadalom alakul ki.

Remélhetőleg nem jön be a jóslat Fotó: Depositphotos

Először 1972-ben, a számítástechnika kőkorszakában állítottak fel egy modellt, ami figyelembe vette a népesség növekedését, a rendelkezésre álló természeti erőforrásokat és az emberek energiafelhasználását is. Kutatási eredményeiket a földi társadalom jövőjével foglalkozó Római Klub publikálta. Ez a civil szervezet arra esküdött fel, hogy az emberi társadalom növekedésének megvannak a határai, és ha a fejlődés nem lesz tekintettel ezekre, akkor elkerülhetetlen a civilizáció összeomlása. A MIT kutatásának riasztó megállapítása az, hogy a világkatasztrófa a 21. század közepén várható.

Az egyik kutatócsoport, amely erre vállalkozott, a híres Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatóiból áll. A MIT-n egy ideje foglalkoznak ilyesfajta előrejelzésekkel számítógépes modellek segítségével.

