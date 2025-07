Durván felforgatja a cégek életét az AI: kik lesznek a legfontosabb kollégák?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

0:00 Beköszönés 1:06 Hogyan lesz valakiből mesterségesintelligencia-szakértő? 3:11 A mesterséges intelligencia fejlődése elképesztően gyors – bár már 50 éve fejlesztenek MI-t, de az elmúlt 2,5 év minden képzeletet felülmúl. 5:20 Az AI-t nem használni nehéz, de meg kell tanulnunk, hogy a „hogyan” helyett a „miért” lett a fő kérdés. 9:10 Hogyan használhatjuk ki igazán az AI-ban rejlő lehetőségeket a saját javunkra? 15:20 Elveszi a mesterséges intelligencia a munkánkat? 17:40 Jönnek létre új munkakörök az AI-nak köszönhetően? 20:37 Mennyire bízhatunk meg a mesterséges intelligenciában? Odaadhatjuk neki a személyes vagy céges adatainkat? 23:10 Milyen tudást, képzéseket keresnek most az AI iránt érdeklődők? Melyek az első lépések egy vállalati bevezetésnél? 29:04 Hogyan válhat komplett ökoszisztémává az AI vállalati használata? 33:56 Mely területeken, milyen problémák megoldására érdemes elkezdeni a mesterséges intelligencia vállalati bevezetését? 38:55 Mi lesz az AI jövője? 41:37 Milyen képességek kellenek ma egy munkavállalónak vagy pályakezdőnek, hogy sikeres legyen a munkaerő piacon? 48:28 Melyik most a kedvenc mesterséges intelligencia applikációd? 50:48 Elköszönés

Németh Gáborral , az Amazing AI társalapítójával, AI-tanácsadóval arról beszélgettünk, hogy 2,5 év alatt mennyit fejlődött a mesterséges intelligencia, mire és hogyan használjuk most, hogyan könnyítheti meg mindennapjainkat személyes vagy akár céges alkalmazása során.

2022. november 30-án mutatták be a nagyközönség számára a ChatGPT mesterséges intelligencia chatbotot, és sikeréről mindent elmond, hogy 2 hónap alatt 100 millió felhasználó töltötte le az alkalmazást. Csak összehasonlításképpen: a TikToknak ehhez 9 hónapra, a Youtube-nak 1,5 évre, a Facebooknak 4,5 évre volt szüksége. A Klasszis Podcast legújabb adásában körüljártuk az AI legégetőbb és legaktuálisabb kérdéseit.

