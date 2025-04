Egy furcsa koktél segíthet úgy futni, mint még soha

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Érdemes lehet kipróbálni tehát ezt a kombinációt azoknak, akik rendszeresen futnak, és szeretnének még jobb eredményeket elérni. Az egyetlen problémát talán az okozhatja, hogy – és ez már nem tudományos, csak személyes megfigyelés – a koffein legjellemzőbb fogyasztási formája, a kávé, valamint a céklalé összekeveredve az érzékenyebb gyomorral rendelkezők számára esetleg nemkívánatos mellékhatásokat okozhat. Igaz, talán, ezek az illetők is megdönthetik személyes rekordjukat – csak éppen nem ezer méteren, hanem egy jó esetben sokkal rövidebb, a legközelebbi mellékhelyiségig vezető távon.

Ez azt mutatja a kutatók szerint, hogy a koffein fogyasztása – a korábbi elgondolásokkal szemben – nemhogy nem oltja ki a céklalé fogyasztásának áldásos hatásait, hanem egyenesen inkább rájuk is erősít, és a regenerálódás utánra is kitolja azokat.

A céklalé és a placebo kombinációja ugyanis az első ezerméteres távon érzékelhető javulást hozott a teljesítményben a dupla placebóhoz képest, azonban a második ezer méteren, pihenés után már nem nőtt tovább a különbség. A csak koffeint fogyasztók ezzel szemben a teljesítményt a második ezer méteren tovább növelték az előnyüket a placebocsoport előtt, ám a koffein-céklalé kombinációt fogyasztók még jobban teljesítettek. Utóbbi csoport az első ezer méteren is jobban teljesített mindhárom másik csoportnál, de a második ezer méteren még tovább nőtt a különbség.

Az alanyok a kísérlet során kétszer ezer métert futottak, közte egy húszperces pihenővel. Mindkét futás előtt, majd után is különböző, fizikai állapotukat, regenerációjukat megmutató méréseket végeztek rajtuk, a kísérlet ideje alatt pedig oda kellett figyelniük étrendjükre, illetve alvási szokásaikra is, hogy ezek ne befolyásolhassák az eredményeket.

Ennek eldöntésére a kínai kutatók 25 egészséges, húszas éveik elején járó, de nem versenysportoló férfit vontak be a kísérletbe, amelyben a koffeinkapszulák és a céklalé mellett placebót tartalmazó kapszulákat és placeboitalt is kaptak a résztvevők – minden lehetséges kombinációban.

Szintén régóta ismertek a nitrátokban rendkívül gazdag céklalé teljesítménynövelő hatásai: a folyadék javítja a vérkeringést, az izomösszehúzódás hatékonyságát és a mitokondriumok, tehát a sejtek energiatermelő központjainak működésére is jótékony hatással van.

Külön-külön egyébként mindkét anyag teljesítményfokozó hatásai jól ismertek. A koffeinről régóta tudjuk, hogy segít leküzdeni a fáradtságot, valamint növelni a fizikai teljesítőképességet. (Olyannyira, hogy túlzott fogyasztása számos sportban, például az országúti kerékpározásban is doppingolásnak számított – jelenleg a WADA, azaz a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség csupán monitorozza használatát.)

A futás egyre nagyobb népszerűségével egyre nagyobb a piaca azoknak a sporteszközöknek és étrendkiegészítőknek is, amelyek azt ígérik, segítik a még jobb teljesítmény elérését. A futók maguk pedig sokszor személyes trükkökre, koktélokra esküsznek, amelyek kihozzák belőlük a legtöbbet.

