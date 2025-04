Egyre közelebb az 5G-s álom Magyarországon

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az 5G Koalíció tagjai hangsúlyozták, elkötelezettek az uniós előírásokon alapuló, szigorú egészségügyi határértékek betartása és betartatása, illetve a biztonságos és egészségre ártalmatlan 5G hálózatok kiépítése és működtetése mellett. A Magyarországon évente elvégzett több száz mérés során sehol nem regisztráltak határértéktúllépést, beleértve az újonnan telepített 5G bázisállomásokat is.

Szabados Richárd elmondta, a 2025-2030 közötti időszakra szóló stratégia célja a korszerű hazai mobil adatkommunikációs infrastruktúra és szolgáltatások elérhetőségének megteremtése, a magyar gazdaság versenyképességének növelése érdekében. Az ipari digitalizációs fejlesztések megkövetelik, hogy az új infrastruktúra egyszerre nagyszámú eszközt szolgáljon ki, gyors válaszidővel és nagy sebességgel. Magyarország célja, hogy az újgenerációs 5G és úgynevezett 5G Beyond, valamint 6G vezeték nélküli technológiák elérhetősége, minősége és alkalmazása tekintetében is a globális élmezőnybe tartozzon.

Az 5G Koalíció célja, hogy Magyarország az európai 5G fejlesztések élvonalába kerüljön, és meghatározó szereplővé váljon a technológia alkalmazásában és továbbfejlesztésében. A koalíció munkájában több mint 235 hazai szakember vesz részt, akik a társadalmi elfogadottság erősítésén, az iparági együttműködések kiépítésén, valamint az innovációs központok 5G kompetenciáinak fejlesztésén dolgoznak, elősegítve a nemzetközi tudástranszfer megvalósulását is.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárának vezetésével április 7-én megtartotta soron következő elnökségi ülését az 5G Koalíció. A tanácskozás középpontjában Magyarország újgenerációs mobil adatátviteli akcióterve állt, emellett napirendre kerültek az 5G technológia környezeti és egészségügyi hatásai, valamint a Yettel Magyarország Zrt. újonnan bevezetett 5G SA hálózata is.

