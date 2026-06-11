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Tudomány-technika Foci-vb 2026 Norvégia

El nem hiszi, mennyi lazacot cipel magával a norvég csapat a foci-vb-re

mfor.hu

A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó-válogatott egyebek mellett 300 kilogramm lazacot visz magával a csütörtökön kezdődő észak-amerikai rendezésű tornára.

A Martin Ödegaard és Erling Haaland személyében sportági klasszisokat is felvonultató nemzeti csapat étellistájánn egyebek mellett 116 kilogramm barna sajt és hatezer narancs is szerepel, a 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként pedig több szakács is utazik a vb-re, írta az MTI a legnagyobb példányszámú norvég napilapra, az oslói VG-re hivatkozva.

Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül nyolc tonna, s az újság szerint a szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a vb egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.

A norvég fociválogatott mint viking harcosok gyülekezete
A norvég fociválogatott mint viking harcosok gyülekezete
Fotó: Facebook/Fotballandslaget﻿

Norvégia a csoportkörben Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal mérkőzik.

A 23. futball-világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont, ma kezdődik a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel, és július 19-ig tart majd.

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