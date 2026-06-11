El nem hiszi, mennyi lazacot cipel magával a norvég csapat a foci-vb-re

A Martin Ödegaard és Erling Haaland személyében sportági klasszisokat is felvonultató nemzeti csapat étellistájánn egyebek mellett 116 kilogramm barna sajt és hatezer narancs is szerepel, a 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként pedig több szakács is utazik a vb-re, írta az MTI a legnagyobb példányszámú norvég napilapra, az oslói VG-re hivatkozva.

Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül nyolc tonna, s az újság szerint a szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a vb egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.

A norvég fociválogatott mint viking harcosok gyülekezete

Fotó: Facebook/Fotballandslaget﻿

Norvégia a csoportkörben Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal mérkőzik.

A 23. futball-világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen ad otthont, ma kezdődik a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel, és július 19-ig tart majd.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár felvezető cikkeit a vb-vel kapcsolatban itt olvashatják: A futballsiker alkímiája, avagy mit tanulhatunk Horvátországtól és Uruguaytól?, Foci-vb: csütörtökön rajt, ha csak a pénzen múlna, ez a válogatott nyerné a tornát.