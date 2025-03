Elindultak a találgatások: pár hónap vagy 5-10 év, mire „ember” lesz az MI-ből?

Miközben lehet olyan MI-t fejleszteni, amely jól definiált környezetben, mint amilyen egy olyan játék, mint a kínai Go, képes autonóm módon megoldani feladatokat a játék állását és lehetségese kimeneteleit figyelembe véve, a valóságos helyzeteket nem lehet bepasszírozni egy adott játékszabályok szerint felépülő modell kereteibe. Hassabis szerint az elmúlt években nagy előrelépések történtek a világmodellek alkotásában és az MI tervezési képességeiben, amelyek kombinációja meghozhatja a remélt eredményt.

Hassabis a szuperintelligens mesterséges intelligenciáról (artificial super ingelligence, ASI) is beszélt, amely túl fogja szárnyalni az emberek racionális képességeit. Azt azonban, hogy ez mikor születhet meg, még nem lehet megmondani szerinte. Azt viszont tudják a szakemberek, milyen kihívással kell elboldogulnia az AGI-nak. Meg kell értenie a kontextust, amiben a rábízott feladatokat meg kell oldania.

